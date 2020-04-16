Преступники долго прятались от полицейских

14 могил на Харьковщине разворовали двое злоумышленников, похитив и сдав на металлолом железные опоры

Инцидент произошел еще в марте, однако разоблачили преступников только сейчас, передает Politeka.net со ссылкой на ГУ Нацполиции в Харьковской области.

О том, что с могили родственников неизвестные украли металлическую опору из-под надгробного камня, правоохранителям сообщила 40-летняя жительница Изюма.

По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа и сотрудники группы реагирования отдела полиции. Правоохранители установили, что на кладбище повреждено 14 могил, из которых неизвестные похитили металлические опоры.

В ходе разыскных мероприятий полицейские выяснили, где находится украденный металл. Вскоре были установлены и имена преступников. Ими оказались жители Изюмского района - 31-летняя женщина и 36-летний ранее судимый мужчина.

Понимая, что за содеянное могут понести серьезное наказание, парочка постоянно меняла места проживания. 15 апреля полицейские вышли на преступников, которые прятались от правоохранителей в соседнем селе.

За вандализм им светит срок до семи лет за решеткой.

Ранее мы рассказывали, что на Одесчине в поселке Шеряево хулиганы разгромили памятник, установленный в честь героев-ликвидаторов и жертв Чернобыльской трагедии. Копы оперативно обследовали место происшествия и благодаря собранным вещественным доказательствам быстро установили личность хулигана. Как выяснялось, им оказался 29-летний местный житель.

Вандал признался в содеянном, однако объяснить свой поступок не смог, потому что был в состоянии алкогольного опьянения.

В полиции отметили, что по данному факту начато уголовное производство по статье хулиганство. Виновному грозит до 1 700 гривен штрафа или даже ограничение свободы.

Напомним, вандалы облюбовали пустующее метро в Харькове.

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