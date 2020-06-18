В Харькове в саду Шевченко избили человека

Соответствующая информация появилась в телеграмм-канале «Харьков 1654».

«В саду Шевченко типочки из охранного агентства сильно избили мужчину. Мужчина прошёлся по краю фонтана, что не понравилось охраннику, и он обратился со словами «слышь, обезьяна, и так далее», после чего слово за слово охрана повела парня к себе в помещение. На видео видно, как охранник начинает первым наносить удары по лицу», – говорится в сообщении.

🚨В Харькове снова скандал с охраной: Трухавчанин решил пройтись по парапету фонтана в саду Шевченко. .. Посмотрите, что с ним сделала охрана(по нашей информации, это частное охранное агенство «Антирейдер»). Gepostet von Брутальный Харьков am Donnerstag, 18. Juni 2020

На видео, опубликованном в группе «Брутальный Харьков» видно, как побитый мужчина с кровь на лице выходит из комнаты охраны, а сотрудники охранного агентства пытаются отвернуться от камеры. Женский голос за кадром сообщает, что полиция уже вызвана, а также говорит о необходимости вызвать скорую.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

Охранное агенство "Антирейдер ГО Ветеран". Избивали в помещении у озера в саду Шевченко. На видео отчетливо видно, что двое держат двери, пока остальные избивают парня. Чистый беспредел. Gepostet von Харьков 1654 am Donnerstag, 18. Juni 2020

Пользователи возмутились тем, что увидели.

«Ибо нех** по парапета лазить, а потом ещё охране тяфкать, что он его маму **», «стадом на одного. Наверное, считают себя крутыми мужиками», «Что бы он не сделал, эти, судя по видео и их поступку, дебилы сами себя приговорили и похрен, правы они были или нет! Остальным баранам урок, хотя не факт что усвоят!», «Нех** руки распускать! Это для одного умника! Не умеешь разговаривать с людьми нех** к ним вообще подходить, а если разговор не тянешь не**р руки распускать! Шакалье», – пишут под публикацией.

Напомним, в Харькове забросали камнями автобус с людьми.

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