В Харькове в саду Шевченко избили человека
Соответствующая информация появилась в телеграмм-канале «Харьков 1654».
«В саду Шевченко типочки из охранного агентства сильно избили мужчину. Мужчина прошёлся по краю фонтана, что не понравилось охраннику, и он обратился со словами «слышь, обезьяна, и так далее», после чего слово за слово охрана повела парня к себе в помещение. На видео видно, как охранник начинает первым наносить удары по лицу», – говорится в сообщении.
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На видео, опубликованном в группе «Брутальный Харьков» видно, как побитый мужчина с кровь на лице выходит из комнаты охраны, а сотрудники охранного агентства пытаются отвернуться от камеры. Женский голос за кадром сообщает, что полиция уже вызвана, а также говорит о необходимости вызвать скорую.
Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.
Пользователи возмутились тем, что увидели.
«Ибо нех** по парапета лазить, а потом ещё охране тяфкать, что он его маму **», «стадом на одного. Наверное, считают себя крутыми мужиками», «Что бы он не сделал, эти, судя по видео и их поступку, дебилы сами себя приговорили и похрен, правы они были или нет! Остальным баранам урок, хотя не факт что усвоят!», «Нех** руки распускать! Это для одного умника! Не умеешь разговаривать с людьми нех** к ним вообще подходить, а если разговор не тянешь не**р руки распускать! Шакалье», – пишут под публикацией.
Напомним, в Харькове забросали камнями автобус с людьми.
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