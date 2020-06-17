Не встиг мер Харкова Геннадій Кернес похвалитися тим, що в місті почнуть виробляти власні трамваї, як одразу ж пішла перша реакція
Чиновник повідомив в соцмережах про те, що влада міста ухвалила знакове для розвитку Харкова рішення - спільно з «Екополіс ХТЗ» виробляти сучасні трамваї, передає Politeka.net.
За його словами, це екологічний вид транспорту, розвиток харківської промисловості і ще маса плюсів.
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Проте кожен з цих плюсів «розніс» депутат Харківської міськради, відомий юрист Ігор Черняк.
Він нагадав про те, що в Харкові існував свій вагоноремонтний завод, який був готовий виробляти власні трамваї на постійній основі ще в кінці «нульових». Однак підприємство загнали в рекордні борги і порізали на метал.
Як результат, замість виробництва власних трамваїв місто закупило вживані в Чехії.
«Ясна річ, що сплачували не в Чехію безпосередньо, а через фірми-прокладки. А тепер вгадайте, чиї вуха стирчать із цих фірм??? Підказка - нудне обличчя, грошей ніхто не дасть, так вони їх самі візьмуть прямо з бюджету!», – натякнув Черняк.
Що стосується слів про «екологічно дружній транспорт», то депутат припустив, що, напевно, саме тому прибрали трамваї з Пушкінської.
«Тепер, до речі, ймовірно, можуть повернути. Це ж скільки ще мільйонів бюджетних грошей можна витратити? Ні, навіть не мільйонів - мільярдів. Геннадій Адольфович, ось вам нова ідея для грандіозного розпилу: повернути трамвай на Пушкінську взад! Якщо Жукова можна двічі взад, то чому трамвай на Пушкінську - не можна?», – пише він.
Ну і що стосується слів про турботу про харків'ян, то і тут Черняк знайшов чим парирувати слова мера.
«Ось тут я ледь не заплакав. Невже салони трамваїх перестануть бути схожими на скотовозки? А кондукторам знімуть план по збору кешу? А дрифтів стане менше? А території депо перестануть використовуватися під приватні парковки і склади? І навіть у маршрутках наведуть порядок? І борги по зарплаті перед співробітниками метро повністю погасять?», – іронізує він.
В кінці посту юрист зазначає:
«І все б було нічого, якби комунальний транспорт до ручки довели якісь зальотні марсіани, а не Ваші люди, Геннадій Адольфович!».
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