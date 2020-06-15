У мережі показали, як пересувається по місту мер Харкова Геннадій Кернес

Відео опублікували в телеграм-каналі «Говорить Україна», передає Politeka.net.

На записі видно броньований мікроавтобус, в якому возять Кернеса. Спочатку до нього підходять кілька міцних охоронців, серед яких є і жінка, а потім з салону викочують коляску з градоначальником.

«Мер Харкова Геннадій Кернес їздить на броньованому мікроавтобусі з подвійними дверима, купою охорони і в супроводі поліції», – йдеться у підписі.

До таких заходів обережності мер вдався після того, як на нього було здійснено замах в 2014 році. Все сталося 28 квітня близько 12 години дня, а постріл зробили зі сторони лісу. Злочинцеві вдалося втекти, а його жертва отримала важке поранення, у результаті якого були пробиті легені і печінка. Куля пройшла навиліт.

Його терміново доставили в лікарню і прооперували, проте деякий час після операції стан чиновника залишалося дуже важким.

У ніч з 28 на 29 квітня літак з Кернесом на борту вилетів до Ізраїлю, і вже через тиждень, 4 травня, мер Харкова опублікував перше селфі з лікарняного ліжка. 17 червня він повернувся в Україну.

Раніше ми писали про те, що в мережі з'явилося відео з місця, де було скоєно замах на життя чиновника. Тоді правоохоронцям вдалося знайти гільзу 7,62, яка, найімовірніше, з гвинтівки СВД зі снайперським прицілом. Також у районі замаху було виявлено саморобний вибуховий пристрій.

Нагадаємо, Кернес відхрестився від надбавок медикам у період карантину.

Як повідомляла Politeka, Кернес раптово "обзавівся дружиною.

Також Politeka писала, що журналіста, який критикував Кернеса, побили прямо біля будинку.