В електротранспорті Харкова, як наземному, так і підземному, посилять контроль за наявністю захисних масок у пасажирів і працівників, а також проведенням дезінфекції

Про це повідомляє видання KHARKIV Today з посиланням на протокол «Про виконання превентивних заходів безпеки суб'єктами господарювання і населенням Харкова в період ослаблення карантину» позачергового засідання міської комісії Харківської міськради.

Відповідне розпорядження винесли Департаменту інфраструктури Харківської міської ради, який повинен забезпечити контроль.

Крім того, в мерії рекомендували правоохоронним органам посилити нагляд за тим, як мешканці міста дотримуються протиепідемічних вимог у громадських місцях, у тому числі в транспорті, а також реагувати на порушення.

Контролювати дотримання протиепідемічних заходів на підприємствах побутового обслуговування, торгівлі та громадського харчування на засіданні комісії доручили заступнику міського голови з питань охорони здоров'я та соцзахисту населення Світлані Горбуновій-Рубан.

Раніше ми писали про те, що в метро Харкова поліцейські влаштували облаву на пасажирів без масок. Їх чекали біля турнікетів і тих, у кого на обличчі не було захисту, запрошували в кімнату поліції.

Однак як показує практика, мешканці міста все менше прагнуть дотримуватися заходів безпеки, що яскраво продемонстрували останні вихідні, коли на пляжах міста яблуку ніде було впасти через величезну кількість відпочиваючих.

Нагадаємо, Харківщина встановила новий вірусний антирекорд.

Як повідомляла Politeka, у Харкові показали, як влада "подбала" про українців на карантині.

Також Politeka писала, що на Харківщині школярка пошила тисячі масок для лікарів і земляків.