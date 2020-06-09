У мерії Харкова вирішили розщедритися на клумбу за сім мільйонів гривень

Саме в таку суму обійдеться декоративна конструкція «Квітник» вагою 1600 кілограмів зі світлодіодами різних кольорів, які зможуть створювати малюнки та відео, передає KHARKIV Today з посиланням на сайт державних закупівель ProZorro. Там вже опублікована тендерна документація СКП «Харківзеленбуду». Озвучена сума – 7013598 гривень.

Як розповіли на підприємстві, конструкція являє собою металевий каркас, який складається з окремих геометричних елементів із закріпленими на них керованими світловими приладами. Вона встановлюється на підготовлену ділянку землі на металевих опорних стійках і призначена для демонстраціїдинамічних і статичних світлових ефектів у темний час доби .

У світильнику встановлять LED-світлодіоди різних кольорів, які будуть з'єднані між собою в один візерунок. Всі елементи конструкції закріплять над поверхнею землі на висоті не менше 15 сантиметрів на металевих стійках, які заб'ють в землю на глибину не менше 40 сантиметрів.

Оскільки декоративна світлодіодна клумба призначена для щоденного використання, КП вимагає, щоб усі елементи були захищені від впливу ультрафіолетового випромінювання, вітру, вологи, конструкція могла працювати при температурах від мінус 15 до плюс 40 градусів.

У цей кошторис входить вартість огородження території, де буде розташований квітник, монтаж з використанням власних матеріалів фірми-підрядника і власних робітників, вартість транспортування і розвантаження.

Аукціон заплановано на 11 серпня. Товар повинні поставити до кінця 2020 року.

Перспектива появи нової клумби за купу грошей жителів міста обрадувала не особливо.

«Ну дуже потрібна річ. Краще б лікарні відремонтували», «В місті стільки нужденних верств населення, пенсіонери, хворі, одинокі люди і т.п. На якого дідька ці божевільні витрати???, «Красиво, звичайно, але краще онкохворим діткам допомогти, врятувати життя важливіше», «може було б краще за ці гроші труби десь поміняти, асфальт покласти??? я не наполягаю ... просто запитати... Гепуцію, звичайно ж, видніше», - пишуть у коментарях.

Раніше ми писали, що комунальне підприємство «Ритуал» Харківської міської ради оголосило тендер на закупівлю катафалку очікуваною вартістю 5,12 мільйонів гривень, передає «Харківський антикорупційний центр» на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

При цьому офіційний прибуток підприємства за весь минулий рік склала лише мільйон гривень, а в 2018 році - трохи більше 900 тисяч.

Нагадаємо, головну вулицю Харкова перекриють до вересня.

Як повідомляла Politeka, Кернес відхрестився від надбавок медикам у період карантину.

Також Politeka писала, що на Харківщині чиновники вирішили на карантині обзавестися клумбою за 190 тисяч.