У Харківської обласній інфекційній лікарні, головний лікар якої Павло Нартов заразився COVID-19, ситуація «на межі вибуху»

Під час брифінгу голова ХОДА звинуватив Нартова в тому, що, маючи гроші на рахунках підприємства, він не закупив необхідні препарати. Ситуацію головлікар инфекціонки прокоментував в телефонній розмові виданню NewsRoom.

Вже кілька днів Нартов і його колеги проходять лікування від вірусу. Один з медиків у реанімації. У начмеда виявили двосторонню пневмонію, в одного з заввідділенням теж. Зараз у лікарні один анестезіолог, а медсестри і санітарки працюють за трьох.

І в цих умовах лікаря, який ще кілька місяців тому говорив про проблеми із забезпеченням препаратами, звинуватили в тому, що він не витратив гроші на закупівлю ліків. Мова йшла про суму більше мільйона.

«Ця сума нам дається на рік. Півтора мільйона нам дали на дев'ять місяців. У 2019 році нам дали 1,2 мільйона на рік. Це на ліки і медикаменти. Тобто, виходить, що з цих півтора мільйонів лікарня може в місяць витрачати одну дев'яту частину, 160 тисяч гривень. Це на ліки, витратні матеріали, на кисень. У нас в лікарні немає цих півтора мільйонів. Наступна частина - на наступний місяць. І протягом дев'яти місяців ми витратимо півтора мільйона гривень», – пояснив головлікар, категорично заперечуючи те, що лікарня може витрачати ці гроші на свій розсуд.

Горезвісних півтора мільйонів на рахунку немає. Їх просто виділили з обласного бюджету і тепер дають щомісяця певну суму. Така процедура – і в інших лікарнях.

Коментуючи слова професора ХМАПО і консультанта инфекціонки Володимира Корсунова про те, що в лікарні фахівці виснажені і морально, і фізично, Нартов підтвердив, що лікарі і медсестри дійсно на межі, тому що працюють за трьох. Крім того, багато співробітників захворіли, а обсяг роботи не зменшився.

«У середньому у нас зараз 180-190 хворих. І це ж не просто хворі, це важкі хворі. Наша лікарня - це загальна реанімація. Я постійно про це говорив. У нас крім реанімації в лікарні є ще 18 точок доступу, на цьому кисні знаходяться важкі хворі, вони на масках, отримують кисень. За ними потрібно встановити анестезіологічне встановити спостереження. А у нас анестезіолог один, на нього навантаження колосальна», – пояснив він.

Незважаючи на прохання надати додаткові бригади лікарів для лікарні, ніякого поповнення не було. В інфекційній лікарні катастрофічно не вистачає рук, ситуація важка.

«Лікарів поставили на коліна. Такого приниження до лікарів, до мене особисто… Я ж лікар з 30-річним стажем. Принижувати, як хлопчика, звинувачувати невідомо в чому... Така ситуація нестерпна», – підкреслив лікар.

Що ж стосується звинувачень голови ХОДА Кучера в тому, що про проблеми лікарні він дізнавався з ефірів на які ходив Нартов, то лікар спростував слова чиновника, заявивши, що декілька разів зустрічався з ним і його заступниками, доповідав інформацію в департамент й ОДА.

На думку Нартова, причина ситуації, що склалася, – в непрофесіоналізмі.

«Я не можу працювати за тією схемою, яка потім може привести до плачевних наслідків. Але нас змушують. Тому я боровся, не погоджувався з цими безглуздими наказами і розпорядженнями. Наприклад, ми з кафедрою створили протоколи, я віддав їх у департамент: мовляв, давайте узгодимо їх - їх ніхто не підписав. Це дорожня карта для хворих з коронавірусною інфекцією. Працювали над нею понад місяць, ми її створили у березні. Нікому не потрібна», – констатує лікар.

За словами Нартова, не захворіти в умовах, в яких працюють в інфекційній лікарні, було неможливо. Персонал лікарні просив, щоб їх не навантажували підозрами на вірус, адже по області ще 18 лікарень для прийому таких пацієнтів, однак все звалили на цей заклад.

«Я три місяці без вихідних з ранку до вечора тут. І за щось ще винен. Працював-працював, думав, хтось хоч добре слово скаже. Я навіть не розумію, в чому мене звинувачують. Я не очікував, що таке взагалі може бути в цивілізованій країні», – резюмував він.

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