Співробітники однієї з підстанцій швидкої допомоги у Харкові вийшли на акцію протесту

За інформацією UA: Харків, участь у ній взяли близько двох десятків водіїв і фельдшерів підстанції №1.

Люди скаржаться, що не отримали обіцяних надбавок до зарплат. Гроші дали тільки тим співробітникам, які контактували з хворими на COVID-19. Учасники протесту підкреслюють, що в ситуації епідемії в групі ризику – кожен з медиків.

Водій Швидкої Юрій Болтовихін поскаржився журналістам:

«Нам не виплачують наші гроші. Іншим людям виплатили, нам - ні. На нашій підстанції виплатили п'ятьом водіям від 14 до 18 000».

Лише на підстанції понад півсотні водіїв. Один з них Олександр Колесніченко, якому за березень заплатили 6200 гривень зарплати. Чоловік працює на півтори ставки.

«Було сказано - всім. Адже ми теж у групі ризику, ми всі працюємо разом. Ось дивіться, одні везли - їх повинні ізолювати, чому їх не ізолювали? Вони спілкуються тут з усіма. Ми спілкуємося далі: їдемо до сімей, у нас діти, внуки. Запитання: чому їх не ізолювали на 2 тижні, вони спілкуються і працюють. Адже ми теж у групі ризику», – дивується харків'янин.

Протест чи фікція??? На першій підстанції екстренної невідкладної допомоги Харкова відбулась зустріч колективу та представників преси. Раніше у ЗМІ з'явилося повідомлення про начебто страйк співробітників цієї підстанції, яке, втім, пізніше виявилося фейком. Що відбувалося на першій підстанції? Ми намагалися в цьому розібратися... Gepostet von DARKHUNTER am Sonntag, 17. Mai 2020

Крім того, він розповів, що медпрацівників обмежують у використанні спеціальних захисних костюмів. Спочатку їх не давали взагалі, а зараз роздали одноразові, але попросили використовувати «у крайньому разі».

Один з учасників зборів поскаржився, що вони працюють по 12 годин, машини стоять біля підстанції:

«Людей не запускають лікарів ні поїсти, ні попити. Волонтери, слава Богу, дали погодувати, так нас підстанція не пускає: ні, стійте, які обіди. Гаразд ми, чоловіки, можемо в кущі сходити. А жінки, де вони 12 годин повинні перетерпіти це? Що це за скотиняче ставлення до людей, що ми в рабстві чи де?».

До протестуючих вийшов директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта. Він заявив, що гроші розподіляють у відповідності з постановою Кабміну.

«Щойно поспілкувався з колективом, жодних запитань у них немає ... Я розповів, що була постанова 331, ми виплатили кошти, зарплата у них попереду, ті, хто будуть возити пацієнтів з COVID, отримають гроші потім. Все абсолютно нормально!», – запевнив він журналістів.

Забашта спростовує всі звинувачення і запевняє, що 300% надбавки були виплачені 224 співробітникам вчасно.

У свою чергу медики написали листа голові ХОДА Олексію Кучеру, в якому погрожують безстроковим страйком через невиплати надбавок і неможливість у повній мірі використовувати засоби захисту.

Підписалися під ним 25 осіб.

До речі, у прес-службі Харківської ОДА зазначили, що, за інформацією КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", у квітні 2020 року у наданні медичної допомоги хворим COVID-19 брало участь 244 працівника центру (загальна кількість людей, що працюють у центрі, - 2395).

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