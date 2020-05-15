Десятки робочих і тих, що відслужили своє, трамваїв розтягнулися на десятки метрів

Відповідне відео опублікували в групі «Харків 1654», передає Politeka.net. Щоб подивитися запис, доскрольте сторінку вниз.

За інформацією автора публікації, на початку 80-х років, біля кінцевої станції «вул. Льва Толстого», було розпочато будівництво трамвайного депо, що отримало назву «Салтівського».

Депо було розраховане на експлуатацію 300 трамвайних вагонів і займало площу в 20,8 га. Тоді це було найбільше депо в усьому Радянському Союзі.

Як воно виглядає сьогодні, можна побачити на цих кадрах. Помітні десятки старих іржавих трамваїв, які роками стоять на вулиці, та й ті, що на ходу, викликають не найрадісніші емоції.

«Колясочнику потрібно тільки метро, тому що там торгові точки і хороший майданчик для відмивання грошей. Наземний транспорт протягом десяти років просто знищується», «А вони клітки для звірів будують у центрі міста. Купіть трамваї, убогі», «Вже і трамваї 2009 року харківської побудови розвалили. Я в шоці», «Територія депо вкрадена Злодієм Кернесом, забудовується багатоповерхівками його ж фірмами, що продають квартири з видом на частину депо, чиновники - корупціонери і всякого роду ідіоти купують - вкладають гроші», «Капець, у часи Харківської губернії, царські, транспорт кращий був і цивильніший, ніж ці гнилі брички зараз. Так то було понад 100 років тому. 1900-1910», – пишуть у коментарях під відео.

Заброшенные и рабочие трамваи в «Салтовском» депо. Спасибо @skyline_walker за крутое видео! В начале 80-х годов, возле конечной станции «ул. Льва Толстого», было начато строительство трамвайного депо, получившее название «Салтовского». Депо было рассчитано на эксплуатацию 300 трамвайных вагонов и занимало площадь в 20,8 гектар. Тогда это было самое большое депо во всем СССР. Music @bensound Gepostet von Харьков 1654 am Donnerstag, 14. Mai 2020

Тим часом стало відомо, що Європейський інвестиційний банк надає кредит в розмірі 100 млн євро на придбання 49 нових тролейбусів для Харкова. Після проведення тендеру переможцем визначено ДП «Автоскладальний завод №1 «ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» .

Нова партія буде включати 12 двосекційних та 37 односекційних тролейбусів.

Нагадаємо, у мережі показали, як виглядає вокзал у Харкові в годину пік на карантині.

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