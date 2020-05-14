У Харкові встановлюють особу чоловіка, який потрапив в реанімацію

Про людину, яка вже кілька днів перебуває у відділенні інтенсивної терапії Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги проф. А. В. Мещанінова (4-а невідкладна допомога), повідомили в групі «Харків 1654».

Чоловік поступив до лікарні у важкому стані в ніч з 10 на 11 травня. Його без свідомості знайшли перехожі на узбіччі проспекту Героїв Сталінграда, поруч валявся електровелосипед.

Лікарі діагностували у потерпілого черепно-мозкову травму і прооперували його. Тепер чоловікові потрібне подальше дороге лікування.

На даний момент про пацієнта відомо тільки те, що його звуть Артем, йому приблизно 35-40 років, займається продажем комплектуючих для електровелосипедів і має свою торгову точку на ринку «Барабашово». Живе він в районі вулиці Одеської.

При ньому був телефон, номер якого (063) 580 85 16. Швидше за все, апарат використовувався дя роботи, оскільки контактів родичів в ньому немає.

Також знайдений планшет з поштовим профілем «Артем Константинов».

З оголошення OLX відомі ще два його телефони: (050) 204 03 67 і (093) 153 04 03. Прохання до всіх, хто знає потерпілого, повідомити рідним про його місцезнаходження.

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Прикмети дівчини: зріст близько 156 см, худорлявої статури, волосся світло-русяве нижче плечей, очі блакитні.

Була одягнена у чорну шкіряну куртку, чорні джинси, білі кросівки.

Якщо комусь щось відомо про місцезнаходження Анастасії, прохання повідомити в Київський райвідділ поліції за телефонами 102, (057) 700-43-04, (063) 215 46 84 або (050) 281 15 84.

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