В Харькове устанавливают личность мужчины, который попал в реанимацию

О человеке, который уже несколько дней находится в отделении интенсивной терапии Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи проф. А.И. Мещанинова (4-ая неотложка), сообщили в группе «Харьков 1654».

Мужчина поступил в больницу в тяжелом состоянии в ночь с 10 на 11 мая. Его бес сознания нашли прохожие на обочине проспекта Героев Сталинграда, рядом валялся электровелосипед.

Врачи диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму и прооперировали его. Теперь мужчине требуется дальнейшее дорогостоящее лечение.

На данный момент о пациенте известно только то, что его зовут Артем, ему примерно 35-40 лет, занимается продажей комплектующих для электровелосипедов и имеет свою торговую точку на рынке «Барабашово». Живет он в районе улицы Одесской.

При нем был телефон, номер которого (063) 580 85 16. Скорее всего, аппарат использовался дя работы, поскольку контактов родственников в нем нет.

Также найден планшет с почтовым профилем «Артем Константинов».

Из объявления OLX известны ещё два его телефона: (050) 204 03 67 и (093) 153 04 03. Просьба ко всем, кто узнал пострадавшего, сообщить родным о его местонахождении.

Ранее мы сообщали, что полиция разыскивает 16-летнюю Анастасию Заблодскую.

Приметы девушки: рост около 156 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые ниже плечей, глаза голубые.

Была одета в черную кожаную куртку, черные джинсы, белые кроссовки.

Если кому-то что-то известно о местонахождении Анастасии, просьба сообщить в Киевский райотдел полиции по телефонам 102, (057) 700-43-04, (063) 215 46 84 или (050) 281 15 84.

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