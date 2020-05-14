В Харькове устанавливают личность мужчины, который попал в реанимацию
О человеке, который уже несколько дней находится в отделении интенсивной терапии Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи проф. А.И. Мещанинова (4-ая неотложка), сообщили в группе «Харьков 1654».
Мужчина поступил в больницу в тяжелом состоянии в ночь с 10 на 11 мая. Его бес сознания нашли прохожие на обочине проспекта Героев Сталинграда, рядом валялся электровелосипед.
София Ротару сверкнула в обтягивающих джинсах, певицу не узнать: «Как помолодела!"
Худющая Наташа Королева взбудоражила прелестями в прозрачной одежде: Тарзану такое понравится
Бесстыжую Асмус полностью раздели ради эффектной картинки: не повезло Харламову
Фаворитка Макса Михайлюка на проекте "Холостяк" перешла границы дозволенного: "Прямо на постели..."
Врачи диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму и прооперировали его. Теперь мужчине требуется дальнейшее дорогостоящее лечение.
На данный момент о пациенте известно только то, что его зовут Артем, ему примерно 35-40 лет, занимается продажей комплектующих для электровелосипедов и имеет свою торговую точку на рынке «Барабашово». Живет он в районе улицы Одесской.
При нем был телефон, номер которого (063) 580 85 16. Скорее всего, аппарат использовался дя работы, поскольку контактов родственников в нем нет.
Также найден планшет с почтовым профилем «Артем Константинов».
Из объявления OLX известны ещё два его телефона: (050) 204 03 67 и (093) 153 04 03. Просьба ко всем, кто узнал пострадавшего, сообщить родным о его местонахождении.
Ранее мы сообщали, что полиция разыскивает 16-летнюю Анастасию Заблодскую.
Приметы девушки: рост около 156 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые ниже плечей, глаза голубые.
Была одета в черную кожаную куртку, черные джинсы, белые кроссовки.
Если кому-то что-то известно о местонахождении Анастасии, просьба сообщить в Киевский райотдел полиции по телефонам 102, (057) 700-43-04, (063) 215 46 84 или (050) 281 15 84.
Напомним, в Харькове бесследно исчезла юная красавица.
Как сообщала Politeka, маленький украинец борется за жизнь, семья просит о помощи.
Также Politeka писала, что под Харьковом жизнь маленького ребенка оборвалась на глазах у родителей.