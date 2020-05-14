І за цю воду люди платять!

Вода темно-коричневого кольору налякава мешканців будинку на проспекті Гагаріна в Харкові

Відео рідини, яка потекла з кранів городян, опублікували в телеграм-каналі «ВЕХА». Назвати водою те, що ллється у ванну, язик не повертається.

За словами автора публікації, через таку воду накрився дорогий змішувач. Абонент передав привіт водоканалу.

Як правило, подібні явища в квартирах городян – не рідкість, і найчастіше це відбувається після тривалого відключення води у зв'язку з аваріями або ремонтами магістралей.

Раніше ми розповідали, що два фільтри грубого очищення води після трьох місяців використання сфотографував і показав в групі «Типовий Харків» мешканець Шевченківського району міста Олександр Умрихін.

Як видно на знімку, обидва – коричневого кольору різної інтенсивності. «Харківводоканал ось така у нас водичка - фільтри простояли всього 3 місяці!!!», – підписав він фотографію.

Ми також писали, що житель селища Жуковського в Харкові показав, яка вода тече в його квартирі.

За словами автора це – ще відносно чиста вода, тому що те, як вона виглядає відразу після включення, страшно показувати. Тому він змушений щомісяця міняти фільтри. На додачу до всього воду регулярно відключають на добу.

«Я ніколи не був винен за квартиру, завжди вважав, що правильно, коли ти платиш за послуги. Причому закривав очі на платіжки за воду, розуміючи, що якщо платиш, то платиш ще за пару-трійку бабусь, але це не страшно. Але ж ти, бл**ь, отримати ці ср*ні послуги нормально не можеш. Цю воду не те що пити, митися нею неможливо! Після душу чешешься весь, як бродячий пес. І вона смердить», – підкреслює харків'янин.

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