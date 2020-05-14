И за эту воду люди платят!

Вода темно-коричневого цвета напугала жителей дома на проспекте Гагарина в Харькове

Видео жидкости, которая потекла из кранов горожан, опубликовали в телеграмм-канале «ВЕХА». Назвать водой то, что льется в ванную, язык не поворачивается.

По словам автора публикации, из-за такой воды пришел в негодность дорогой смеситель. Абонент передал привет водоканалу.

Как правило, подобные явления в квартирах горожан – не редкость, и чаще всего это происходит после длительного отключения воды в связи с авариями или ремонтами магистралей.

Ранее мы рассказывали, что два фильтра грубой очистки для воды после трех месяцев использования сфотографировал и показал в группе «Типичный Харьков» житель Шевченковского района города Александр Умрихин.

Как видно на снимке, оба – коричневого цвета разной интенсивности. «Харьковводоканал вот такая у нас водичка - фильтра простояли всего 3 месяца!!!», – подписал он фотографию.

Мы также писали, что житель поселка Жуковского в Харькове показал, какая вода течет в его квартире.

По словам автора это – еще относительно чистая вода, потому что то, как она выглядит сразу после включения, страшно показывать. Поэтому он вынужден ежемесячно менять фильтры. В придачу ко всему воду регулярно отключают на сутки.

«Я никогда не был должен за квартиру, всегда считал, что правильно, когда ты платишь за услуги. Причём закрывал глаза на расчетки за воду, понимая, что если платишь, то платишь еще за пару-тройку бабушек, но это не страшно. Но ты же, бл**ь, получить эти ср*ные услуги нормально не можешь. Эту воду не то что пить, ею мыться невозможно! После душа чешешься весь, как бродячий пес. И она воняет», – подчеркивает харьковчанин.

Напомним, коммунальщики Харькова отличились паранормальными способностями.

Как сообщала Politeka, «убыточные» коммунальщики Кернеса оскандалились дорогой покупкой.

Также Politeka писала, что менеджеры Кернеса загнали в рекордные долги коммунальные предприятия.