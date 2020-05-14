Якщо найближчим часом у Харкові не запустять метрополітен, місту загрожує сплеск захворювання вірусом з Китаю

Про це на засіданні виконкому заявила заступник міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан, передає Politeka.net з посиланням на місцеві ЗМІ.

За її словами, величезні черги на зупинках і скупчення пасажирів у громадському транспорті після ослаблення карантину ставлять під загрозу виконання карантинних заходів.

Більше того, зазначила чиновниця, люди розслабилися, внаслідок чого багато ігнорують маски, рукавички в магазинах, дотримання необхідної дистанції.

«Потрібно уважно поставитися до цієї ситуації і поставити питання відкриття метро перед урядом», – наголосила Горубнова-Рубан.

Віце-мер запевняє, що метрополітен готовий до роботи в умовах карантину: є достатня кількість дезінфекційних засобів, відпрацьований графік прибирання і нічної дезінфекції вагонів, пропускна система.

«Є вентиляція, дезінфекція, можливість дотримувати відстань. Тому можна використовувати метрополітен так, щоб уникнути непотрібних наслідків», – наголосила вона.

У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що метро відкриють не раніше середини червня. Це станеться під час четвертого етапу послаблення карантину, після відновлення роботи міжміського транспорту.

Зазначимо, що влада Харкова неодноразово піднімала питання про необхідність відновлення роботи підземки. Ще 23 квітня мер міста Геннадій Кернес написав лист Денису Шмигалю дозволити хоча б часткове відкриття метро, проте відповіді на це звернення так і не було.

Станом на 14 травня в регіоні зафіксовано 41 випадок захворювання Covid-19. Лабораторно підтверджено 713 хворих, померла 21 людина.

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