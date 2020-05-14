Лікарі обласної інфекційної лікарні в Харкові просять припинити приймати хворих з китайським вірусом

Причина такого демаршу опорної лікарні – гостра нестача ресурсів і персоналу, передає UA: Харків, а також невиплата надбавок.

У зв'язку з цим лікарі та персонал медичного закладу поставили ряд незручних питань директору і представникам департаменту охорони здоров'я ХОДА. Коли на територію закладу приїхало телебачення, ніхто з працівників не захотів говорити з журналістами на камеру і називати імена, оскільки люди виснажені і сумніваються в тому, що ЗМІ як вплинуть на ситуацію.

Поки знімальна група знаходилася в районі лікарні, туди за півтори години приїхали вісім швидких. За словами директора лікарні Павела Нартова, у них вже 199 пацієнтів: як заражених вірусом, так і з підозрами.

Журналісти озвучили кілька фраз, які медпрацівники сказали на умовах анонімності. Так, за словами співробітників лікарні, порівняно з тим, що було раніше, зараз дуже важко і морально, і фізично. У медзакладі не вистачає персоналу, всі працюють до дев'яти годин вечора, бо надходить багато хворих. Медсестри просто не знають, в який бік бігти.

«Якщо раніше ми отримували медикаменти мішками, то зараз ми їх отримуємо кошики», «Повинно бути так: одна [медсестра] працює три години, інша три години відпочиває. Цього немає! Хоча б була одна медсестра. Та то ми вже раді й щасливі», «А що прикро, хто їх за язика тягнув? Сказав [про 300% надбавки], що треба заплатити людям! Скільки б він зміг би, щоб не 300%, нехай 150-200%, щоб дали вчасно. Зараз людям як це пояснювати. Прикро!», «Пацієнти різні. Ніхто не співчуває тому, що ти одна санітарка на 30 хворих», – говорять не на камеру.

На запитання журналіста про те, чому співробітники не озвучують все це відкрито, їм відповіли, що нікому особливо і говорити усе те:

«Були сьогодні представники [управління], і що? Вони поїхали. Нічого не сказали. Сказали, що вони не вирішують підбір кадрів. Кадри треба підбирати самим. А хто ж тоді буде йти? У пік? В епіцентр! За три копійки, грубо кажучи. Три тисячі зарплати».

За словами Володимира Корсунова, який працює в обласній дитячій інфекційній лікарні і консультує реанімаційне відділення обласної инфекціонки, лікарня заповнена «щонайменше на 100%».

Він каже, що персонал вже втомився. У реанімації щодоби знаходяться від 9 до 12 пацієнтів, хоча штат реанімації розрахований на шість ліжок. Черговий лікар, крім роботи у відділенні, ще повинен оглядати хворих у приймальному відділенні, реагувати на погіршення стану пацієнтів, які лежать в інших відділеннях і так далі.

Корсунов підтвердив, що завідувач реанімаційним відділенням обласної інфекційної лікарні захворів на коронавірус.

«У реанімації йде почергова зміна: на зміну повинен бути один лікар анестезіолог-реаніматолог, дві медсестри, і - я точно не скажу, яка кількість молодшого персоналу - це на 6 ліжок. А якщо їх 12 зайняті хворими? І ці хворі надважкі, половина з них на допоміжній вентиляції легенів... Вони вимагають іншого рівня догляду, дуже великої кількості маніпуляцій, в дуже незручних умовах. в захисних костюмах, у двох парах рукавичок - це ніхто не враховує. Умови праці стали значно складніші і небезпечніші! Самі бачите, завідувач захворів? захворів! І будуть хворіти лікарі, на жаль, тому що ставлення до них з боку влади таке, як до рабів», – констатував лікар.

Раніше ми писали про те, що відомий харківський бізнесмен Юрій Сапронов розповів про те, що співробітники швидкої допомоги не забезпечені належним чином необхідними засобами захисту.

Він підкреслює, що більшість працівників бояться відкривати реальний стан речей через низку погроз.

«Принизливість системи, страх втратити роботу, брехня, залежність працівників швидкої від керівників змушують медичних працівників швидкої ризикувати більше, ніж потрібно, в рази. Наші з Вами «дослідження» протягом трьох днів дали нам зрозуміти, що працівники швидкої допомоги не забезпечені усіма індивідуальними засобами захисту. У них все є, але нічого немає. Страшно. Говорити бояться», - пише Сапронов у соцмережі.

Нагадаємо, харків'янам наочно показали наслідки масових гулянь.

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