Цифри говорять самі за себе

Після святкових днів кількість заражених китайським вірусом у Харкові зростає

Про таку закономірність повідомили в Харківській міській раді, передає UA:Харків.

За словами заступника Харківського міського голови Світлани Горбунової-Рубан, всі пікові моменти на діаграмі, представленій у мерії, збігаються з такими днями як Вербна неділя, Великдень, травневі свята.

«Як тільки люди виходять на вулицю і починають між собою спілкуватися масово, так виникає більша кількість заражених людей. Ми повинні від цього піти. А як піти, якщо весь транспорт переповнений?», – розповіла чиновниця.

За останню добу на Харківщині зафіксовано 49 нових хворих вірусом з Китаю, причому 33 із них – жителі обласного центру. Таким чином 13 травня регіон став «лідером» в Україні за кількістю виявлених хворих.

За даними Харківського обласного лабораторного центру, лабораторно підтверджені 672 випадки зараження, 81 людина одужала, 20 померли. Остання померла – 81-річна мешканка Харкова, яка мала ряд супутніх захворювань, у тому числі гіпертонію.

Із 200 ліжок Харківської обласної інфекційної лікарні на сьогодні заповнені 194. Захворіли не менше шести медпрацівників установи.

Раніше ми писали про те, що з 11 травня в Харкові почалося послаблення карантину. Враховуючи, що метро не працює досі, на зупинках утворилися величезні черги, а транспорт ходить переповнений. У соцмережах очевидці пишуть про те, що різке зростання кількості хворих у такій ситуації – лише питання часу.

Нагадаємо, харків'янам показали, як виглядає безкоштовне лікування від вірусу з Китаю.

Як повідомляла Politeka, вірус із Китаю з новою силою обрушився на харківських медиків.

Також Politeka писала, що у Харкові пасажири маршрутки ледь не побили через кашель.