Послаблення карантину у Харкові знову актуалізувало проблему з транспортом

Соцмережі заполонили фото черг на зупинках, а також переповнені тролейбуси і маршрутки, передає Politeka.net.

Так, у групі «Типове ХТЗ» опублікували знімки, на яких десятки людей терпляче чекають на свій транспорт.

«З послабленням карантину шансів потрапити на роботу вчасно стає все менше, може, пора вже відкривати метро, вам не здається?», – підписав публікацію автор.

У коментарях люди не приховують того, що вважають карантинні заходи, м'яко кажучи, неефективними.

«Це гірше, ніж в храм ходити. Жодних карантинних заходів, жах!», «Нах* карантин з його й**нутими заходами, давайте будемо жити нормальним життям», «Стовпотворіння, як у сімдесяті при відсутності метро!», «Відкрийте метро!», «Однозначно. Маячня возити народ у переповнених тролейбусах», «А може, нехай пенсіонери вдома поки що посидять?», – пишуть користувачі.

За словами користувача Ігоря Кислова, у Харкові зараз з'явилися «сірі» візники на незрозумілих машинах-хлібинах.

«Є у них дозволу на перевезення людей? Чи як завжди все «порішали»?», – цікавиться він.

Раніше ми писали про те, що, згідно з планами Кабінету міністрів, приміське транспортне сполучення планують почати поступово відновлювати після 22 травня. Що ж стосується запуску метро, то якихось конкретних дат з цього питання не називається.

Як відомо, мер Харкова Геннадій Кернес писав листа до уряду з проханням дозволити хоча б часткову роботу підземки, однак на його звернення так і не відреагували.

Нагадаємо, Кернес переніс дату запуску метро в Харкові і наїхав на Шмигаля.

Як повідомляла Politeka, у мережі показали, як виглядає вокзал у Харкові в годину пік на карантині.

Також Politeka писала, що названа нова дата, коли в Україні запустять транспорт.