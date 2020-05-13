Названий перелік робіт на цю суму

Три з половиною мільйони гривень потратить міська влада Харькова на ремонт лавочок і мийку гранітних плит

Про це повідомляє видання KHARKIV Today з посиланням на систему державних закупівель ProZorro.

За інформацією інтернет-ресурсу, СКП «Харківзеленбуд» замовив ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства, куди входить ремонт лавочок та урн, демонтаж дрібних металоконструкцій й очищення гранітних плит від написів, за 3 517 285 гривень.

В аукціоні, який відбувся травня, брали участь дві фірми – підприємця Марини Колесник, котра запропонувала свої послуги за 3 517 285 гривень, і компанія «Техникабуд і К», яка готова виконати роботи за 3 528 287 гривень. Перемогу в тендері здобула Колесник, фірма якої тепер очікує на рішення комунального підприємства про підписання договору.

Порядок, згідно документації, наведуть у чотирьох районах Харкова: Слобідському, Київському, Холодногірському і Шевченківському. Комунальники прибиратимуть лісопарк, меморіал «Слава», сад Шевченка, територію навколо готелю «Національ», де живе мер Харкова Геннадій Кернес, парки Комсомольський, Молодіжний, Дубовий гай, бульвар Жасминовий, вулиці Слобідського району, парк «Юність», площу Захисників України, гідропарк, проспект Льва Ландау, парк «Жихар».

У ході робіт планують відремонтувати пошкоджені лавочки, помінявши зламані елементи, також у переліку робіт – лагодження дитячих майданчиків, фарбування урн, покриттів і парапетів з гранітних плит і фасадів, очищення написів на гранітних плитах.

Раніше ми писали про те, що вагони Харківського метрополітену буде ремонтувати фірма, яку пов'язують з колишнім головою Холодногірської РДА Максимом Мусєєвим, завербованим російською ФСБ.

Угоду на плановий ремонт та техобслуговування 326 вагонів до кінця 2021 року на 184 280 000 гривень КП «Харківський метрополітен» уклало з ТОВ «Ваго-Рев», яку пов'язують з ім'ям скандального екс-чиновника.

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