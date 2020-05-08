Жителі передмістя Харкова страждають через скасування залізничного та автобусного сполучення

Тому новина про те, що електрички з передмістя почнуть свій рух не раніше кінця травня не на жарт обурила людей, передає Politeka.net.

Як відомо, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що графік міський та приміський транспорт поступово будуть запускатися після 22 травня, але ніяк не раніше. Потім послідують міжміський транспорт і потяги Інтерсіті.

Перспектива сидіти без транспортного сполучення до кінця місяця викликала шквал обурення серед людей. Адже багато пенсіонерів, наприклад, не можуть дістатися на свої дачі, щоб хоч щось посадити і виростити до зими. У безвихідній ситуації опинилися і жителі сіл, які возили в місто продавати вирощене на присадибній ділянці і заробити хоч трохи грошей.

«Морок! Ніхто і у вус не дме. Скільки можна тримати людей у заручниках.10 тижнів - вже великий термін, треба запускати приміське сполучення», «Вони хочуть, щоб пенсіонери дачники вимерли з голоду взимку», «Погано. Дуже погано. Ганьба уряду. І мерам теж, до речі, ганьба, які не змогли дотиснути відкриття метро і міжміського сполучення», «Сволота, інших слів не знаходжу для уряду», «Ганьба президенту. Люди як повинні жити? Їм вже немає коштів прогодувати сім'ю. Що ви думаєте і чи думаєте взагалі за народ? Далі своєї дупи нічого не хочете бачити. У вас мільярди, а у людей мізерна зарплата», – обурюються в коментарях.

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