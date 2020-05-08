Жители пригорода Харькова страдают из-за отмены железнодорожного и автобусного сообщения

Поэтому новость о том, что электрички из пригорода начнут свое движение не раньше конца мая не на шутку возмутила людей, передает Politeka.net.

Как известно, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что график городской и пригородный транспорт будут постепенно запускаться после 22 мая, но никак не раньше. Затем последуют междугородный транспорт и поезда Интерсити.

Перспектива сидеть без транспортного сообщения до конца месяца вызвала шквал негодования среди людей. Ведь многие пенсионеры, например, не могут добраться на свои дачи, чтобы хоть что-то посадить и вырастить к зиме. В безвыходной ситуации оказались и жители сел, которые возили в город продавать выращенное на приусадебном участке и заработать хоть немного денег.

«Мрак! Никто и в ус не дует. Сколько можно держать людей в заложниках.10 недель - уже большой срок, надо запускать пригородное сообщение», «Они хотят, чтобы пенсионеры дачники вымерли с голоду зимой», «Плохо. Очень плохо. Позор - правительству. И мэрам тоже, кстати, позор, которые не смогли дожать открытие метро и междугороднего сообщения», «Сволочи, других слов не нахожу для правительства», «Позор президенту. Люди как должны жить? Им уже нет средств прокормить семью. Чем вы думаете и думаете ли вообще за народ? Дальше своей задницы ничего не хотите видеть. У вас миллиарды, а у людей мизерная зарплата», – негодуют в комментариях.

Напомним, Кернес рассказал об открытии метро.

Как сообщала Politeka, популярный вид транспорта отменяют в Украине.

Также Politeka писала, что у Кернеса пенсионеров заставят платить за активный образ жизни.