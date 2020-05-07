Намір харківського градоначальника Геннадія Кернеса запустити метро вже з 12 травня чітко показав його ставлення до чинної центральної влади

Скандальний мер плювати хотів на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і Кабінет міністрів, впевнений відомий український блогер Мирослав Олешко, передає Politeka.net.

«А все тому, що минулий «привіт» Зеленського меру Черкас закінчився нічим. Порожній трьоп, «мужик за слова не відповідає», так би мовити», – пише він на своїй сторінці у Фейсбуці.

Інші міські голови, подивившись на цю перепалку відосиками, зрозуміли одне – погрози президента Володимира Зеленського – лише погрози на словах.

«І з цього моменту Зеленський починає втрачати свою владу з центру. Тому що його погрози, привіти - ні чорта не значать. Влада слабка, Президент слабкий. А на слабкому Президенті навіть Кернес буде кататися», – впевнений Олешко.

Як відомо, голова Харківської мерії заявив, що буде поступово запускати метро вже з наступного вівторка. За його словами, він цілий тиждень намагався додзвонитися очільнику Кабінету міністрів, щоб обговорити з ним питання пасажирських перевезень, однак той не брав слухавку.

Раніше Кернес вже звертався з листом до уряду, де просив дозволу хоча б на частковий запуск метрополітену, однак його звернення так і залишилося без відповіді.

Зазначимо, що Харків став останнім після Києва та Дніпра, де закрили метро на карантин. Мер міста пручався і не збирався зупиняти роботу підземки. Лише після того, як з Києва йому погрожують кримінальним переслідуванням, він погодився виконати постанову Кабінету міністрів.

Нагадаємо, восени Харків отримає нового мера.

Як повідомляла Politeka, мери українських міст оголосили бойкот команді Зеленського.

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