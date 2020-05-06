Нового мера харків'яни будуть вибирати 25 жовтня

Саме в цей день в Україні відбудуться місцеві вибори, пнредає Politeka.net з посиланням на слова голови партії «Слуга народу», першого заступника президентської фракції у Верховній Раді Олександра Корнієнка.

«Що стосується виборів – ми хочемо поставити крапку раз і назавжди в питанні, чи будуть вони. Місцеві вибори відбудуться відповідно до закону, Конституції, 25 жовтня 2020 року. Будь-які інсинуації про їх перенесення, скасування, неможливість проведення через брак грошей, дострокові – це все брехня», – заявив політик на брифінгу.

За його словами, підготовка до них уже почалася.

Вибори пройдуть у відповідності з діючими нормами, прописаними у Виборчому кодексі. Часу на те, щоб щось там змінити, вже немає, підкреслив Корнієнко.

Ще в липні минулого року харківський міський голова Геннадій Кернес прийняв остаточне рішення щодо майбутніх дострокових місцевих виборів.

«Якщо будуть дострокові місцеві вибори, то ми до них готові. Все залежить від того, які основи будуть вписані в постанову нової Верховної Ради України для проведення позачергових місцевих виборів. У будь-якому випадку, якщо є необхідність перезавантаження в країні, то наша команда до цього готова», – заявив він в інтерв'ю одному з місцевих ЗМІ.

Серед досягнень за минулу каденцію мер відзвітував про ремонт під'їздів, парків, доріг і магістралей і підкреслив: є ще багато чого, що треба привести в порядок.

Раніше ми поцікавилися у наших читачів, що вони думають про можливу участь Кернеса на виборах мера, і прочитали чимало цікавого під публікацією. Чимало харків'ян звинувачували мера в завищених тарифах, проблемах з тепломережами, нераціональному розподілі коштів. Однак було чимало тих, хто задоволений роботою мера.

Хто складе Кернесу конкуренцію на виборах, поки невідомо.

Нагадаємо, про що Кернес сигналить ЗеКоманді.

Як повідомляла Politeka, на Харківщині на сотні мільйонів скоротять бюджет.

Також Politeka писала, що Кернес опинився на краю прірви.