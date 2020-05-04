Помітно схудлий і стрункий екс-нардеп Михайло Добкін похвалився обновкою

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram лисий і бородатий політик опублікував знімок, на якому постав перед підписниками в оригінальній байкерської одежині, передає Politeka.net.

На ньому футболка з зображенням символу «Адамова голова», тобто черепа і схрещених кісток, причому череп – в протигазі. Тут же є слово пандемія і Сovid -19, а лоб черепа вінчає напис Harley-Davidson.

Як відомо, колишній нардеп є затятим шанувальником мотоциклів цього бренду, про що регулярно нагадує в соцмережах, публікуючи знімки свого залізного коня.

«Кожен бореться з covid -19 своїм способом. Особисто я – а допомогою мотоцикла! Спасибі H-D Одеса. Ви круті!», – підписав він знімок.

Раніше ми писали про те, що серіал «Дау», в якому грав і Михайло Добкін, втрапив у грандіозний скандал через те, що там знімали немовлят з дитячого притулку. Вивчивши матеріали, правоохоронці порушили кримінальні провадження за статтями «хуліганство» і «культ насильства».

Ми також писали про те, що політик насмішив користувачів мережі. Колишній мер Харкова і голова ХОДА написав про те, що йому довелося пережити аварію на ЧАЕС у 1986 році, розпад СРСР в 1991-му, дві «гребьобані» революції 2004 та 2014 років, втрату Криму і конфлікт на Донбасі, а також замахи, арешти тощо.

За словами Добкіна, для того, щоб сміливо заявити, що його життя за перші 50 років було не таким вже й нудним, йому залишилося дочекатися пришестя інопланетян.

Нагадаємо, екс-нардеп Добкін поскаржився на токсикоз.

Як повідомляла Politeka, Добкін оскандалився з заявою про Євробачення.

Також Politeka писала, що Добкін втік від коронавіруса на мотоциклі.