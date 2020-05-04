Призначення керівником координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання ХОДА Євгенія Грицкова викликало обурення у харківських патріотів

Щоб висловити свою незгоду з кадровою політикою голови Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера, під стінами адмінспоруди зібралися близько ста осіб, передає NewsRoom.

Це були представники «Національного корпусу», «Національних дружин» і «Демократисної сокири». Раніше проти цього призначення виступали ветерани АТО й активісти.

Запеклий опір патріотів нова посада Грицкова викликала не дарма. За національно-патріотичне виховання на Харківщині поставили відповідати екс-соратника скандального політика Михайла Добкіна.

У свій час Грицкова бачили в компанії цього політика з червоним прапором. Більш того, він засвітився на відео Добкіна, знятому 8 травня на тлі німецького Бундестагу в 2018 році. Тоді екс-нардеп разом з однодумцями відправився в Берлін. В мережі він опублікував знімок, на якому позує з георгіївською стрічкою на піджаку, забороненою в Україні, а також біля підніжжя пам'ятника Воїну-визволителю з прапором Перемоги.

За словами голови місцевого «Нацкорпуса» Костянтина Немічева, це призначення неправильне, оскільки діти – наше майбутнє, а виховувати їх потрібно так, щоб не повторилися події 2014 року.

«Наша основна вимога - щоб цього чоловіка зняли з посади, пов'язаної з патріотичним вихованням, і призначили на його місце іншого. Ми дуже раді, що безліч людей зібралися на поодинокі протести в такий час. Всі в масках і всі готові до боротьби з цією нечистю», – цитує видання Немічева.

Після мітингу учасники залишили під стінами ХОДА банер: «Проти ватних призначень», а на сходах – фотографії 2014 року. Вони також передали губернатору лист і вимагали, щоб він з'явився перед протестуючими. Однак чиновник так і не вийшов до людей.

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