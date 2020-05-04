Незважаючи на те, що все ближче очікуване послаблення карантина, статистика захворюваності китайським вірусом на Харківщині в даний момент далека від оптимістичної

За останню добу в області лабораторно підтверджено 11 нових випадків захворювання COVID-19: у Харкові, а також Харківському та Валківському районах.

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив керівник Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, передає Politeka.net.

наймолодшому з заражених – всього один рочок. За словами матері малюка, ніяких скарг немає. Він активний, росте і розвивається відповідно до віку. За дитиною доглядають, перевіряючи її стан двічі на день.

З вірусом госпіталізовано 144 людини, один з яких пребуває на апараті ШВЛ, ще троє – на кисневій масці. 177 громадян – у самоізоляції.

Жертвою вірусу з Китаю став 71-річний харків'янин, всього ж кількість жертв епідемії на Харківщині зараз складає дев'ять осіб.

З підозрою на коронавірус госпіталізовано 102 особи, 32 - на самоізоляції.

Не шкодує вірус тих, хто бореться з ним «на передовій». Станом на травня зафіксовано 84 хворих медичних працівника.

Всього за період епідемії в області 667 підозр з яких 27 – за останню добу. Діагноз підтвердився у 361 особи, 37 хворих одужали.

Лідерство за кількістю заражених тримає Харків, де зареєстровано 204 випадки захворювання.

Раніше ми писали, що поки в інших містах підтримують медиків у період епідемії і забезпечують діабетиків інсуліном, у Харкові знайшли більш "раціональне" застосування бюджетним коштам.

Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради уклав договір з ТОВ «Старий енд море» на послуги зі «стандартизації та класифікації контенту і даних (створення та редагування інформаційного наповнення для соціальних мереж»». Сума угоди – 190 тисяч гривень.

Нагадаємо, харківський підприємець поставив незручне питання владі через закриті ринки.

Як повідомляла Politeka, харківських чиновників наділили новими повноваженнями на період карантину.

Також Politeka писала, що на Харківщині чиновники вирішили на карантині обзавестися клумбою за 190 тисяч.