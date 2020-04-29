Сьогодні, 29 квітня, на Харківщині попрощаються з шестирічною Міленою Шевельовою

Шестирічна дівчинка загинула 27 квітня, заблукавши в полі за вісім кілометрів від села Соснівка Золочівського району.

Як повідомляють у групі «Брутальний Харків» у соціальній мережі Фейсбук, 26 квітня сім'я дівчинки приїхала в село з Харкова, щоб пом'янути бабусю Мілени по материнській лінії, яка померла 40 днів тому.

Ближче до вечора дівчинка разом з двоюрідним братом пішли гуляти, проте в 18:00 хлопчисько, її ровесник, повернувся додому, а дівчинки з ним не було. Він розповів, що вони посварилися, після чого хлопчик повернувся на велосипеді додому, а Мілена пішла в іншу сторону.

Батьки і дідусь негайно кинулися на пошуки дівчинки, а потім до них долучилися десятки небайдужих людей, а також рятувальники, Нацгвардія, поліція, курсанти, представники місцевих органів влади.

Пошуки тривали майже добу. Ситуацію ускладнило те, що на вулиці розігралася негода: дув крижаний вітер і лив сильний дощ.

Дівчинку знайшли увечері наступного дня на кромці поля за два кілометри від села, якщо по прямій.

Оглянувши тіло, правоохоронці не знайшли видимих пошкоджень. Попередня причина смерті – переохолодження.

К сожалению, девочку обнаружили мертвой. Приносим соболезнования семье. Появились кадры с места трагедии. Парень на видео показывает на местности где была найдена малышка. Напомним, что ее нашли в поле, без признаков насильственной смерти. Скорее всего она переохладилось. Gepostet von ХС • Харьков am Montag, 27. April 2020

За словами знайомих родини, в якій сталася трагедія, буквально місяць тому Мілена перехворіла важкою двобічною пневмонією, вона навіть лежала під апаратом штучної вентиляції легенів. Тому в тій ситуації, в якій опинилася дитина, залишившись одна в полі в таку негоду, її організм просто міг не витримати.

Прощання з дівчинкою відбудеться опівдні в селі Тернова.

Нагадаємо, на Харківщині безслідно зникла шестирічна дівчинка.

Як повідомляла Politeka, пошуки зниклої дівчинки на Харківщині тривають вже добу.

Також Politeka писала, що з'явилися нові подробиці трагедії Мілени Шевельової.