Поиски шестилетней Милены Шевелевой на Харьковщине закончились трагически

Девочку, котороую искали сутки, обнаружили мертвой в восьми километра от села Сосновка Золочевского района, на краю поля, передает Politeka.net со ссылкой на информацию ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По предварительным данным, причиной смерти ребенка стало переохлаждение. Более точное заключение – за судмедэкспертами.

Как известно, девочка пропала накануне около шести часов вечера. Вместе с братом она пошла гулять, однако затем брат на велосипеде вернулся, а Милену так и не дождались. Испуганная мама сразу же бросила клич в соцсети с просьбой о помощи в поисках дочери.

Десятки людей откликнулись, и для поисков малышки люди приезжали из Харькова и ближайших населенных пунктов.

Из-за того, что вечером был сильный ливень, который смыл следы, собаки не смогли сразу унюхать, в какую сторону пошел ребенок. Ночь также выдалась холодной и дождевой.

К поискам пропавшей подключили водолазов, авиацию, ее более полтысячи людей: волонтеры, работники территориальных отделов полиции, военнослужащие Нацгвардии Украины, сотрудники ГСЧС, курсанты ХНУВД и НАНГУ, представители местной власти.

Люди, которые следили за поисками ребенка и принимали в них активное участие, даже обратились за помощью к экстрасенсам, однако мнения ясновидящих не совпадали. Одни говорили, что ребенок находится недалеко от места исчезновения в доме с печным отоплением, другие же твердили, что ее похитили люди на красной машине.

К сожалению, все предсказания и версии оказались тщетными.

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