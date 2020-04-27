На Харьковщине пропала шестилетняя девочка

Сообщение о том, что шестилетний ребенок, которая приехала к бабушке в село Сосновка Золочевского района Харьковщины, не вернулась домой после прогулки с братом такого же возраста, облетело соцсети в воскресенье, 26 апреля, вечером, около 18 часов, передает Politeka.net.

Милена Шевелева, так зовут девочку, была одета в яркую цветную куртку, черные штаны, черную обувь. Малышка была в очках.

На прогулке она отстала от брата, который был на велосипеде. Мальчик вернулся домой один.

На поиски ребенка откликнулись десятки людей, которые прочесывают окрестности деревни, подтянулись неравнодушные из Харькова, создали группу поиска в Viber. К поиску пропавшей подключились полиция и спасатели, которые прочесывают местность.

Ситуацию усложняет тот момент, что ночью была холодная дождевая погода, и девочка могла спрятаться где-то. Осадки усложнили работу кинологов, поскольку собакам сложно теперь взять след.

В комментариях люди пишут, что, поскольку малышка была не местной, она могла заблудиться и попроситься к кому-то в дом. Люди не теряют надежды, что с Миленой все хорошо.

Если кто-то что-то знает о местонахождении ребенка, просьба позвонить матери девочки по телефону (066) 33-01-757

Ранее мы писали, что 7 апреля вечером из дома сбежала 14-летняя Анастасия Немченко. По информации правоохранителей, об исчезновении дочери в Коломакское отделение полиции сообщила ее приемная мать. По словам женщины, это произошло после ссоры Анастасии со страшей сестрой. Она сбежала из дома через окно.

Приметы девушки: рост 150 см, среднего телосложения, длинные русые волосы, карие глаза.

Напомним, харьковчане решили озолотиться на домашних любимцах во время карантина.

Как сообщала Politeka, на Харьковщине полицейские бросились на поиски преступника.

Также Politeka писала, что на Харьковщине чиновники решили раскошелиться к 9 мая.