Второй день харьковчане, следившие за поисками шестилетней Милены Шевелевой, не могут оправиться от шока

Девочку, которая пропала в Сосновке Золочевского района вечером 26 апреля, спустя сутки нашли на краю поля в восьми километрах от села, передает Politeka.net.

К сожалению, на тот момент малышка была уже мертва. По предварительным данным, причиной смерти послужило переохлаждение.

Как стало известно, в тот злополучный вечер Милена вместе с шестилетним двоюродным братом, которые гостили у бабушки, пошли гулять. В какой-то момент дети поссорились, и мальчик на велосипеде поехал домой, а девочка решила пойти в противоположную сторону.

«Поругавшись с братом, она пошла по дороге, повернула налево, видимо, решив сделать большой круг и вернуться домой с другой стороны. Потом дорога ушла в поле, и она решила вернуться по ней домой. Но была плохая погода… В месте, где ее нашли, не было обнаружено чужих следов. Было видно, что она шла по кромке поля одна», - пишет «Город Х» со ссылкой на слова людей, участвовавших в поисках.

Первым на поиски внучки бросился дедушка, а мама малышки сразу же сообщила о пропаже дочери в соцсетях и попросила помощи у всех неравнодушных. Больше ста человек откликнулись на призыв и всю ночь прочесывали село и его окрестности.

К поискам ребенка подключили водолазов, авиацию, кинологов, Нацгвардию, полицию, спасателей и курсантов, всего более полутысячи человек.

Свои версии выдвигали даже экстрасенсы. Но не обошлось и без шарлатанов. По словам журналистов, к поискам подключилась некая экстрасенс Карина из села Новая Покровка:

«В вайбер-чате, где координировали волонтеров, женщина описывала картины своих «видений», четко обрисовывая местность происходящего. Рассказывала, что девочка упала в яму с водой возле заброшенного дома с зеленым забором. Женщина настолько правдоподобно вещала, что в какой-то момент ее попросили связаться напрямую с волонтерами по телефону. Ведунья ответила, что у нее на телефонном счету нет денег - и тут же десятки неравнодушных бросились пополнять счет «ясновидящей». Спустя какое-то время она пропала со связи».

К сожалению, все усилия оказались тщетными. Тело девочки обнаружили спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС на краю вспаханного поля. Она лежала лицом вниз.

«Ребенок обнаружен мертвым в полях, на расстоянии около 2 км от села (по прямой), по направлению в сторону пгт Казачья Лопань. Очень жаль, что вечером 26 апреля не было широкой огласки, мы бы поехали. Труп лежал прямо рядом с селом, на кромке поля. Если бы масштабные поиски начали вчера, возможно, девочку спасли бы. По одной из версий, девочка сбилась с дороги и замерзла, однако последние слово — за органами следствия», - рассказал изданию педиатр Денис Арман, который тоже участвовал в поисках.

На теле ребенка следов насильственной смерти не обнаружено, но далеко не все верят в то, что смерть настала от переохлаждения. Более того, Милену, которая плохо видела, нашли без очков. Волонтеры также недоумевают, почему девочка шла по вспаханному полю, если рядом дорога.

К сожалению, девочку обнаружили мертвой. Приносим соболезнования семье. Появились кадры с места трагедии. Парень на видео показывает на местности где была найдена малышка. Напомним, что ее нашли в поле, без признаков насильственной смерти. Скорее всего она переохладилось. Gepostet von ХС • Харьков am Montag, 27. April 2020

«Может, кто-то вел ее за руку по полю, а сам шел по дороге? Во-вторых – она была в яркой куртке, которую невозможно было не заметить с вертолета – и если она умерла на этом месте, а не тело подбросили - ее должны были увидеть с высоты», – делятся они своими мыслями с журналистами.

Окончательные точки над І в этой трагедии предстоит расставить судмедэкспертам. Сейчас же люди в соцсетях выражают глубокие соболезнования семье погибшей Милены и просят прощения у малышки:

«Прости, маленькая, что мы ночью до тебя не дошли, что не смогли найти. Мягких облачков тебе».

Напомним, на Харьковщине бесследно исчезла шестилетняя девочка.

Как сообщала Politeka, поиски пропавшей девочки на Харьковщине продолжаются уже сутки.

Также Politeka писала, что на Харьковщине полицейские бросились на поиски преступника.