На Харьковщине продолжаются поиски шестилетней Миланы Шевелевой

Девочка накануне вечером ушла гулять с братом, но так и не вернулась, передает Politeka.net.

О пропаже девочки сразу же сообщили в соцсетях, и на поиски малышки бросились полиция, спасатели, а также подтянулись десятки неравнодушных людей, которые координируют свои действия через вайбер.

По последним данным, к поисковой операции привлечены водолазы и авиация. Сотни людей прочесывают окрестности небольшого села и прилегающие территории.

Как передает «Город Х», сейчас волонтеры разрабатывают три версии того, что могло произойти Миланой. Первая – она могла заблудиться. Вторая – девочка, напуганная ливнем и непогодой, могла постучаться в дом к старикам, у которых нет интернета. Основная же версия – похищение.

Люди, которые следят за поисками ребенка и принимают в них активное участие, обратились за помощью к экстрасенсам, однако мнения ясновидящих не совпадают. Одни говорят, что ребенок находится недалеко от места исчезновения в доме с печным отоплением, другие же говорят о том, что ее похитили люди на красной машине.

Сведение о красном авто поисковики взяли в разработку, поскольку на это намекали уже несколько ясновидящих.

Как известно, Милана гостила у бабушки. Вечером она ушла гулять с братом. Позже мальчик на велосипеде вернулся, а сестра отстала.

К поискам сразу же привлекли кинологов. Однако ливень усложнил поиск следа ребенка. Девочку ищут уже почти сутки. В операции принимают участие полтысячи людей: работники территориальных отделов полиции, военнослужащие Нацгвардии Украины, сотрудники ДСНС, курсанты ХНУВД и НАНГУг, волонтеры, представители местной власти.

Приметы девочки: на вид 6-7 лет, рост 130 см, худощавого телосложения, короткие светлые волосы, зелено-карие глаза, носит очки.

Была одета в куртку сиренево-розового цвета с капюшоном, черные кроссовки «Nike» с розовыми вставками, черные спортивные штаны.

Напомним, харьковчане решили озолотиться на домашних любимцах во время карантина.

Как сообщала Politeka, на Харьковщине полицейские бросились на поиски преступника.

Также Politeka писала, что на Харьковщине чиновники решили раскошелиться к 9 мая.