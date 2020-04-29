Сегодня, 29 апреля, на Харьковщине попрощаются с шестилетней Миленой Шевелевой

Шестилетняя малышка погибла 27 апреля, заблудившись в поле в восьми километрах от села Сосновка Золочевского района.

Как сообщают в группе «Брутальный Харьков» в социальной сети Фейсбук, 26 апреля семья девочки приехала в село из Харькова, чтобы помянуть бабушку Милены по материнской линии, которая умерла 40 дней назад.

Ближе к вечеру девочка вместе с двоюродным братом пошли гулять, однако в 18:00 мальчишка, ее ровесник, вернулся домой, а девочки с ним не было. Он рассказал, что они поссорились, после чего мальчик вернулся на велосипеде домой, а Милена пошла в другую сторону.

Родители и дедушка немедленно бросились на поиски девочки, а затем к ним подключились десятки неравнодушных людей, а также спасатели, Нацгвардия, полиция, курсанты, представители местных органов власти.

Поиски продолжались почти сутки. Ситуацию усложнило то, что на улице разыгралась непогода: дул ледяной ветер и лил сильный дождь.

Малышку нашли вечером следующего дня на кромке поля в двух километрах от села, если по прямой.

Осмотрев тело, правоохранители не нашли видимых повреждений. Предварительная причина смерти – переохлаждение.

К сожалению, девочку обнаружили мертвой. Приносим соболезнования семье. Появились кадры с места трагедии. Парень на видео показывает на местности где была найдена малышка. Напомним, что ее нашли в поле, без признаков насильственной смерти. Скорее всего она переохладилось. Gepostet von ХС • Харьков am Montag, 27. April 2020

По словам знакомых семьи, в которой произошла трагедия, буквально месяц назад Милена переболела тяжелейшей двусторонней пневмонией, она даже лежала под аппаратом искусственной вентиляции легких. Поэтому в той ситуации, в которой оказался ребенок, оставшись один в поле в такую непогоду, его организм просто мог не выдержать.

Прощание с девочкой состоится в полдень в селе Терновая.

Напомним, на Харьковщине бесследно исчезла шестилетняя девочка.

Как сообщала Politeka, поиски пропавшей девочки на Харьковщине продолжаются уже сутки.

Также Politeka писала, что появились новые подробности трагедии Милены Шевелевой.