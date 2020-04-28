28 квітня виповнюється рівно шість років з дня замаху на міського голову Харкова Геннадія Кернеса

Снайпер вистрілив у спину чиновнику, коли той у супроводі охоронців здійснював традиційну пробіжку по Бєлгородському шосе, передає Politeka.net.

Все сталося близько 12 години дня, а постріл зробили зі сторони лісу. Злочинцеві вдалося втекти, а його жертва отримала важке поранення, у результаті якого були пробиті легеня і печінка. Куля пройшла навиліт.

Його терміново доставили в лікарню і прооперували, проте деякий час після операції стан чиновника залишався дуже важким.

У ніч з 28 на 29 квітня літак з Кернесом на борту вилетів в Ізраїль, і вже через тиждень, 4 травня, мер Харкова опублікував перше селфі з лікарняного ліжка. 17 червня він повернувся в Україну.

Після поранення Геннадій Кернес втратив можливість ходити і зараз пересувається на інвалідному візку.

У групі «Харків 1654» нагадали про річницю замаху й опублікували відео з місця злочину. Як видно на записі, на місці працюють десятки правоохоронців з собаками, вивчаючи всі можливі докази. Тоді їм вдалося знайти гільзу 7,62, яка, найімовірніше, з гвинтівки СВД зі снайперським прицілом. Також в районі замаху було виявлено саморобний вибуховий пристрій.

У замаху на себе мер Харкова звинувачував міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова і тодішнього голову Харківської обладміністрації Ігор Балуту.

«Думаю, хтось дуже хотів якнайшвидше принести йому свідоцтво про мою смерть. Міністр внутрішніх справ особисто висловлюється про Кернеса, позиціонує його з титушками і "російською весною", натякає: мовляв, позбавимо країну від цього негідника, вирвемо його з коренем. А як вирвати з коренем? Тільки вбити», – заявив чиновник в інтерв'ю одному з українських ЗМІ.

За словами Кернеса, він багато років бігав там, де в нього стріляли, а, значить, замовник добре знав його маршрут і розпорядок дня.

Сегодня ровно шесть лет, как было совершено покушение на Геннадия Кернеса. Стреляли в спину во время пробежки по Белгородскому шоссе Gepostet von Харьков 1654 am Dienstag, 28. April 2020

Сам глава МВС усі звинувачення на свій рахунок спростував, а нардеп Антон Геращенко заявляв, що замах на Геннадія Кернеса організував глава проросійського «Оплоту» Євген Жилін.

Раніше Жиліна вже підозрювали у спробі прибрати мера Харкова в 2004 році, коли вибухнув автомобіль градоначальника. Він провів два роки в СІЗО і був виправданий.

Досі замовники і виконавці замаху не знайдені.

Нагадаємо, Кернес відхрестився від надбавок медикам у період карантину.

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