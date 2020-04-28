Заказчики и исполнители не найдены до сих пор

28 апреля исполняется ровно шесть лет со дня покушения на городского голову Харькова Геннадия Кернеса

Снайпер выстрелил в спину чиновнику, когда тот в сопровождении охранников совершал традиционную пробежку по Белгородскому шоссе, передает Politeka.net.

Все произошло около 12 часов дня, а выстрел совершили со стороны леса. Преступнику удалось скрыться, а его жертва получила тяжелое ранение, в результате которого были пробиты легкое и печень. Пуля прошла навылет.

Его срочно доставили в больницу и прооперировали, однако некоторое время после операции состояние чиновника оставалось очень тяжелым.

В ночь с 28 на 29 апреля самолет с Кернесом на борту вылетел в Израиль, и уже через неделю, 4 мая, мэр Харькова опубликовал первое селфи с больничной койки. 17 июня он вернулся в Украину.

После ранения Геннадий Кернес лишился возможности ходить и сейчас передвигается на инвалидной коляске.

В группе «Харьков 1654» напомнили о годовщине покушения и опубликовали видео с места преступления. Как видно на записи, на месте работают десятки правоохранителей с собаками, изучая все возможные улики. Тогда им удалось найти гильзу 7,62, которая, скорее всего, с винтовки СВД со снайперским прицелом. Также в районе покушения было обнаружено самодельное взрывное устройство.

В покушении на себя мэр Харькова обвинял министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и тогдашнего главу Харьковской обладминистрации Игорь Балуту.

«Думаю, кто-то очень хотел поскорее принести ему свидетельство о моей смерти. Министр внутренних дел лично высказывается о Кернесе, позиционирует его с титушками и "русской весной", намекает: мол, избавим страну от этого негодяя, вырвем его с корнем. А как вырвать с корнем? Только убить», – заявлял чиновник в интервью одному из украинских СМИ.

По словам Кернеса, он много лет бегал там, где в него стреляли, а, значит, заказчик хорошо знал его маршрут и распорядок дня.

Сегодня ровно шесть лет, как было совершено покушение на Геннадия Кернеса. Стреляли в спину во время пробежки по Белгородскому шоссе Gepostet von Харьков 1654 am Dienstag, 28. April 2020

Сам глава МВД все обвинения на свой счет опроверг, а нардеп Антон Геращенко заявлял, что покушение на Геннадия Кернеса организовывал глава пророссийского «Оплота» Евгений Жилин.

Ранее Жилина уже подозревали в попытке убрать мэра Харькова в 2004 году, когда взорвался автомобиль градоначальника. Он провел два года в СИЗО и был оправдан.

До сих пор заказчики и исполнители покушения не найдены.

Напомним, Кернес открестился от надбавок медикам в период карантина.

Как сообщала Politeka, Кернес придумал, как создать массовку на 9 мая.

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