Під час карантина влада Харкова закрила всі ринки, проте супермаркети та будівельні гіпермаркети продовжують працювати

Про те, чому там, де ризик зараження набагато вищий, ніж на свіжому повітрі, торгівля кипить, а дрібний бізнес залишився не при справах, поцікавився у групі «Харків 1654» один з підприємців міста, передає Politeka.net.

«Скажіть, будь ласка, де логіка? Закривати ринки, які в більшості своїй розташовані на відкритому повітрі, але при цьому залишати відкриті гіпермаркети та супермаркети, в яких зараз величезне скупчення людей. Що робити тим людям, які сьогодні залишилися без роботи? Що робити підприємцям, у яких гроші в товарі? Що робити людям, яких примушують платити за оренду, і при цьому немає звідки брати гроші. Де логіка: закрити ринки і залишити відкритими гіпермаркети? З яким коронавірусом ми боремося? Просто поясніть народу, чому так!?», – каже чоловік у кадрі.

Його звернення викликало широкий резонанс, і десятки користувачів залишили свої коментарі під відео. Одні запевняють, що в супермаркетах легше дотримуватися санітарних норм, інші ж упевнені, що таким чином влада намагається знищити малий бізнес на користь великого.

«Господи, та що не ясно, на відміну від ринків, у супермаркетах ТИПО хоч якась санітарія і можливий контроль потоку людей, ось з цього і виходять... і не тільки в Харкові, а й по всій Україні», «Немає там ніякого контролю потоку людей, як і санітарії немає. Натовпи в супермаркетах ніхто не контролює», «Все сказано вірно: дрібний бізнес стирають навмисно і кидають на виживання!», «В самому запитанні є відповідь. Ринки для того закрили, щоб "всі десятки тисяч людей" щодня приходили тільки в супермаркети, а не до конкурентів з малого бізнесу», – пишуть люди.

Як відомо, у зв'язку з карантином у Харкові офіційно закриті великі ринки, однак, за словами місцевих жителів, деяк, незважаючи на заборону, продовжують працювати.

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