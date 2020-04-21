Харків'янка Дар'я Петрик віддала гроші, які відкладала на весілля, на боротьбу з епідемією

На ці гроші вона купила маски, захисні костюми для лікарів та багато іншого, передає UA:Харків.

А травні у Дарини, власниці приватної клініки, була заплановане весілля, проте пандемія змінила плани закоханих. Починаючи з березня вона разом з Анатолієм, так звуть її нареченого і колегу, почали допомагати не тільки співробітникам клініки, але й іншим медикам міста і навіть області. Вони вважають це своєю місією.

Наприклад, зараз пара купила респіратори другого ступеня захисту, які медики можуть використовувати до шести годин, а також захисні костюми з поліестеру, пошиті в Одеській області. Все це вони відвезуть в 17-у дитячу лікарню і на одну з підстанцій швидкої допомоги.

За словами Дар'ї, на її прохання про допомогу медикам відгукнулися і косметичні бренди і салони, а також манікюрні салони міста, які виділили для лікарів креми, миючі засоби, пом'якшувальні маски для рук.

Гроші для перших закупівель Петрик взяла з тих, що були відкладені на весілля. На них вона купила засоби захисту для жителів свого під'їзду, а також для співробітників. Пізніше почала допомагати опорним лікарням.

За словами дівчини, про її вчинок коханий чоловік дізнався постфактум, проте підтримав її прагнення допомагати.

Дізнавшись про діяльність Дар'ї, до неї почали звертатися медики зі всієї України з проханням про допомогу, птому попереду у пари – дуже багато роботи, в якій їм допомагають небайдужі люди та волонтери.

Раніше ми розповідали про те, що цю жінку недоброзичливці зацькували в мережі за допомогу, звинувативши її в піарі клініки і себе як лікаря. Вона зі сльозами на очах поцікавилася у хейтерів, як після таких слів вона може допомагати людям? На щастя, Дарина знайшла в собі сили побороти це і продовжила благородну місію.

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