Карантин через коронавірус і перехід школярів на дистанційне навчання поставили перед харківськими батьками і дітьми масу питань
Особливо переживають ті учні, які в цьому році повинні закінчувати 9 клас, здавати ДПА.
З цього приводу дали роз'яснення в Міністерстві освіти і науки, передає «Город Х».
Так, у відомстві пояснили, що учні шкіл Харкова отримають табелі та атестати про базову середню освіту не пізніше 15 червня.
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У листі МОН про завершення навчального року 2019-2020 директорам загальноосвітніх навчальних закладів рекомендують розробити графік видачі випускникам дев'ятих класів свідоцтв «з огляду на необхідність дотримання протиепідеміологічних заходів».
Через карантин МОН рекомендує скасувати всі урочисті заходи у зв'язку з врученням атестатів і випускні вечори.
Що ж стосується учнів, які після 9 класу не будуть нікуди вступати, то МОН рекомендує відправити у червні копії документів, а оригінали вручити вже у вересні.
Надані в листі і рекомендації вчителям про те, як проводити підсумкове оцінювання. Його просять провести дистанційно, зменшивши кількість контрольних робіт, а з деяких предметів підсумкову оцінку і зовсім рекомендують виставити за тими балами, які учні отримали під час дистанційного навчання.
На початку наступного навчального року учні 2-11 класів пройдуть так зване вхідне оцінювання – своєрідне діагностування рівня знань, отриманих дистанційно. За його підсумками шкільні педагоги сформують відповідний навчальний план. Це будуть тестові письмові роботи в будь-якій формі, яку визначає вчитель з тим знанням, що залишилися з минулого року, особливо з тих тем, які вивчалися дистанційно.
У МОН також склали сценарії проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та вступної кампанії у залежності від тривалості карантину.
«Якщо учні через карантин не зможуть повернутися за шкільні парти в червні, то МОН у липні-серпні проведе і пробну, і основну сесію ЗНО. Якщо ЗНО почнуть в середині серпня, то результати будуть у середині вересня», – йдеться у повідомленні.
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