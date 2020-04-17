Карантин из-за коронавируса и переход школьников на дистанционное обучение поставили перед харьковскими родителями и детьми массу вопросов
Особенно переживают те ученики, которые в этом году должны заканчивать 9 класс, сдавать ГИА.
По этому поводу дали разъяснения в Министерстве образования и науки, передает «Город Х».
Так, в ведомстве сообщили, что ученики школ Харькова получат табели и аттестаты о базовом среднем образовании не позднее 15 июня.
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В письме МОН о завершении учебного года 2019-2020 директорам общеобразовательных учебных заведений рекомендуют разработать график выдачи выпускникам девятых классов свидетельств «с учетом необходимости соблюдения противоэпидемиологических мероприятий».
Из-за карантина МОН рекомендует отменить все торжественные мероприятия в связи с вручением аттестатов и выпускные вечера.
Что же касается учеников, которые после 9 класса не будут никуда поступать, то МОН рекомендует отправить в июне копии документов, а оригиналы вручить уже в сентябре.
Предоставлены в письме и рекомендации учителям о том, как проводить итоговое оценивание. Его просят провести дистанционно, уменьшив количество контрольных работ, а по некоторым предметам итоговую оценку и вовсе рекомендуют выставить по тем баллами, которые ученики получили во время дистанционного обучения.
В начале следующего учебного года ученики 2-11 классов пройдут так званое входное оценивание – своеобразное диагностирование уровня знаний, полученных дистанционно. По его итогам школьные педагоги сформируют соответствующий учебный план. Это будут тестовые письменные работы в любой форме, которую определяет учитель по тем знаниям, которые остались с прошлого года, особенно из тех тем, которые изучались дистанционно.
В МОН также составили сценарии проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) и вступительной кампании в зависимости от продолжительности карантина.
«Если ученики из-за карантина не смогут вернуться за школьные парты в июне, то МОН в июле-августе проведет и пробную, и основную сессию ВНО. Если ВНО начнут в середине августа, то результаты будут в середине сентября», – говорится в сообщении.
Напомним, харьковчан разозлили поборы в школе во время карантина.
Как сообщала Politeka, Харьков на карантине показали с высоты птичьего полета, пугающие кадры.
Также Politeka писала, что харьковчанам рассказали, при каком условии снова запустят метро.