Нехтування власним життям уже давно в Україні стало повсякденним явищем

Люди свідомо творять речі, які можуть закінчитися для них реально загибеллю, однак, зневажаючи страх і голос здорового глузду, йдуть на божевільні вчинки.

І мова навіть не про те, що скоро десятки тисяч громадян, наплювавши на карантин, підуть у храми святити паски, а про те, що навіть вдома, в ізоляції, деякі примудряються буквально ходити по краю.

Яскравий тому приклад – випадок у Харкові, передає Politeka.net.

Відео, зняте на Московському проспекті, 128, облетіло мережу і викликало резонанс. Героїня запису – старенька, яка вирішила прибратися до свят і помити вікна балкона на 11 поверсі.

Як видно на кадрах, жінка безтурботно перелазить на зовнішню сторону балкона, щоб дотягнутися до вікон, балансує на підвіконні, і при цьому якось зовсім не помітно, що її хоча б хтось страхує.

Відзначимо, що в якийсь момент здається, що зараз пенсіонерка не втримається і полетить вниз, тим більше, що на вулиці сильний вітер. Але, на щастя, зрештою вона зникла в глибині балкона ціла і неушкоджена.

Бабуля решила шо у нее 8 жизней и начала мыть окна на 11 этаже. Бабуля решила шо у нее 8 жизней и начала мыть окна на 11 этаже. Страстная пятница хули, потом в церковь пойдет - инфа сотка. Снимала на Мовсковский проспект 128. Gepostet von СолнцеЛикий Харьков am Freitag, 17. April 2020

«Альпіністка на пенсії, мені дивитися страшно», «Десантура в молодості - дає результат у зрілості)», «Вона що, з глузду з'їхала?», «Головне, щоб ключі взяла про всяк випадок, якщо вдома сама, а то хто їй потім відкриє двері», «Ну, може, розраховує відразу потрапити на небо, якщо що», – пишуть у коментарях до відео.

Раніше ми розповідали про те, що в Харкові пенсіонерку зацькували в соцмережах за те, що вона вигулювала виснажену стару собаку. Пізніше виявилося, що жінка гуляла з лівреткою, яка і справді була вже немолодою, однак не доведеною до виснаження голодом.

Нагадаємо, харківські пляжі перетворилися на смітники через любителів порибалити.

Як повідомляла Politeka, масштабні пожежі охопили Харківщину, відео наслідків доводить до сліз.

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