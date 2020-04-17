Пренебрежение собственной жизнью уже давно в Украине стало повседневным явлением

Люди сознательно творят вещи, которые могут окончиться для них реальной гибелью, однако, презирая страх и голос здравого смысла, идут на безумные поступки.

И речь даже не о том, что скоро десятки тысяч граждан, наплевав на карантин, пойдут в храмы святить куличи, а о том, что даже дома, в изоляции, некоторые умудряются буквально ходить по краю.

Яркий тому пример – случай в Харькове, передает Politeka.net.

Видео, снятое на Московском проспекте, 128, облетело сети и вызвало резонанс. Героиня записи – старушка, которая решила прибраться к праздникам и помыть окна балкона на 11 этаже.

Как видно на кадрах, женщина беспечно перелезает на внешнюю сторону балкона, чтобы дотянуться до окон, балансирует на подоконнике, и при этом как-то совсем не заметно, что ее хотя бы кто-то страхует.

Отметим, что в какой-то момент кажется, что сейчас пенсионерка не удержится и полетит вниз, тем более, что на улице сильный ветер. Но, к счастью, в конце концов она исчезла в глубине балкона целая и невредимая.

Бабуля решила шо у нее 8 жизней и начала мыть окна на 11 этаже. Бабуля решила шо у нее 8 жизней и начала мыть окна на 11 этаже. Страстная пятница хули, потом в церковь пойдет - инфа сотка. Снимала на Мовсковский проспект 128. Gepostet von СолнцеЛикий Харьков am Freitag, 17. April 2020

«Альпинистка на пенсии, мне смотреть страшно», «Десантура в молодости - даёт результат в зрелости)», «Она что, с ума сошла?», «Главное, чтобы ключи взяла на всякий случай, если дома сама, а то кто ей потом дверь откроет», «Ну, может, рассчитывает сразу на небо попасть, если что», – пишут в комментариях к видео.

Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове пенсионерку затравили в соцсетях за то, что она выгуливала истощенную старую собаку. Позже оказалось, что женщина гуляла с ливреткой, которая и вправду была уже пожившей, однако не доведенной до измождения голодом.

Напомним, харьковские пляжи превратились в мусорники из-за любителей порыбачить.

Как сообщала Politeka, масштабные пожары охватили Харьковщину, видео последствий доводит до слез.

Также Politeka писала, что любители гречки нанесли колоссальный вред харьковчанам из-за карантина.