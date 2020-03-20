Карантин из-за коронавируса спровоцировал панику и заставил людей массово запасаться продуктами и товарами первой необходимости

Однако пока одни с перепугу затариваются гречкой и туалетной бумагой, другие не успевают купить даже один-единственный пакет круп. Схожая ситуация спровоцировала жительницу Харькова Елену Смольскис написать о том, что накипело. Крик души девушки появился в группе «Типичное ХТЗ» в Фейсбуке.

«Хочу обратиться к самым «нуждающимся» на гречку: «у вас совесть есть?» Сильпо возле м. Масельского, гречки нет, пусто. Но мне-то она и не нужна была, а вот бабушке-пенсионерке маленькой, худенькой она была нужна, хоть пачечка, а нет же, у нас есть профессора, которые уверены, что гречка спасает от коронавируса, и гребут всю гречку 😡. И знаете, что она мне сказала? «Ну ладно, как-то обойдусь» тихим расстроенным голосом. Вы не понимаете, что некоторые люди, может, по стечению обстоятельств могут есть как раз только эту долбаную гречку и всё??!! Когда вы уже запасетесь и перестанете оставлять других без еды, как эту пенсионерку?!! Она не может кататься по городу в поисках этой гречки, она еле ходит!! Имейте совесть и мозги в конце концов», – говорится в сообщении.

Публикация вызвала огромный резонанс среди пользователей сети, собрав свыше 700 комментариев. Как видно, далеко не все пользователи согласны с автором относительно альтруизма в период пандемии. Однако есть и те, кто поддержал девушку.

«У меня есть семья, и если, упаси господи, что-то произойдет, как я потом буду объяснять, шо у меня есть совесть? Простите дорогие, но я сам за себя. :(», «получается, что весь мир еба@ый. Значит, сидеть дома, не выходить и не запасаться? хс делать? Вам нравится, вы и делайте, а мне семью кормить, пока дома, всего не купишь, но на месяц можно закупы сделать, чтобы не вариться по городу», «А для пожилых людей это один единственный питательный и полезный продукт», «Та ну, какая совесть!! о чем вы!!! типа мне и только мне!!! фууууу, не понимаю наш пардон, обос*авшийся народ!!!! такое впечатление, что у людей вообще ни чего жрать дома нет!!!!», «Почему от всех "кризисов" "концов света" нас спасает гречка?🤣 других круп нет?.. и почему в таком количестве, из неё защитный круг будут делать или как?», «Это что-то сакральное похоже, мне смертной не понять», – пишут пользователи.

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