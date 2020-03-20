В Харькове водитель «защитил» свой автомобиль маской

Об этом написали в местном телеграм-канале, сообщает Politeka.

Так, на опубликованном фото на бампер авто, которое стоит у обочины тротуара, надета белая ткань, которая закрывает номера и «нос» авто. В сети шутят, что это противоугонная маска.

«2018 - люди ставят противоугонные механизмы на авто. 2020 - для защиты достаточно повесить маску», – подписали красноречивое фото.

Напомним, что элитное авто превратили в качели в Киеве. В Киеве «герою парковки» на прохожей части во дворе многоэтажки сняли колеса. Известно, что инцидент случился на улице Курнатовского, 2б.

«Утро начинается не с кофе...», – подписали фото в сети.

В комментариях пользователи сети начали обсуждение столь коварного наказания героя парковки.

«А где была в это время сигнализация ?!», «Сняли, чтобы купить маску», «Секретки надо ставить.», «А люди где были. Рядом дом.», «Ребят, я колеса не брал», «Сочувствую владельцу», «Подождите месяц, деньги у людей закончатся. Начнётся самое интересное», «Отсутствие колес утром на машинах и количество проституток на окружной всегда были самым точным показателем экономического состояния страны», «Ничего себе качели во дворе сделали», «прям по спорту разули», «главное вы заметили, какой инженерный подход! - кирпичи отцентровали и, сняв колеса с одной части авто, можно снимать с другой с помощью противовеса в виде напарника. Экономия кирпичей налицо!», «коронавирус опасен и для автомобилей», – отметили киевляне.

Напомним, что также мы писали, что в Киеве местные жители жестко наказали очередного героя парковки. В этот раз пострадал черный Mercedes. Инцидент произошел на улице Гончара, 65.

«Кто-то выразил свой протест против такой парковки Mercedes на Гончара, 65», – отметили в сети.

В комментариях также показали и другой случай неудачной парковки, где водитель на такой же машине перегородил путь прохожим на бульваре Шевченка. Под фото пользователи сети выразили свое недовольство.

Напомним, в Харькове мужчина безумным способом обошел "лимит 10-ти" в транспорте.

Как сообщала Politeka, Харьков получит тесты для выявления коронавируса.

Также Politeka писала, что Кернес устроил демарш против Зеленского.