Чим ближче 9 травня, святкування якого зривається через карантин, тим більше ідей у мера Харкова Геннадія Кернеса

Минулого тижня градоначальник запропонував замість ходи «Безсмертного полку» вийти жителям Харкова на балкони з портретами дідів, які воювали, а тепер придумав, як охопити акцією якомога більше людей, передає Politeka.net.

На своїх сторінках у соцмережах Кернес написав, що до організації заходу залучив чиновників міськради, і порадив звертатися до них за допомогою.

«Вам треба подзвонити моїм помічникам: Світлані Віталіївні Юрченко по телефону 098-859-57-23 або директору Департаменту контролю Олексію Вікторовичу Артикуленку – 067-578-40-62. Вони візьмуть вашу заявку, до вас приїдуть волонтери, щоб взяти фото для друку, а через кілька днів повернуть оригінал і вручать фотографію в рамці для хвилини Мовчання, Пам'яті і Вдячності».

У коментарях частина користувачів розсипалася в подяках меру за те, що «шанує пам'ять дідів», деякі поцікавилися, чи не простіше було б відправити фото родичів по електронній пошті, щоб не ганяти людей в карантин по квартирах, а чимало харків'ян вважають, що владі міста не завадило б більше думати про живих, а не піаритися на мертвих.

«Може, вони пакет з продуктами та ліками привезуть, ніж фото міфічних персонажів у рамках?», «Так, телефонуйте за вказаними номерами і Вам видадуть фото будь-якого бійця, точно так само робили в Росії. Видно, одні і ті ж PR менеджери», «Просто накупіть смачних продуктів ветеранам, те, що вони самі не можуть купити. Навіть можете зняти це для піару. І то толку більше буде. Вистачить вже на кістках танцювати. 75 років минуло, дивіться вперед, а не назад», «Вийду на балкон, покажу портрет в нікуди», «При СРСР тимурівці, якщо хто пам'ятає, робили для ветеранів більше. Малювали зірку на будинку ветеранів, допомагали по господарству, прибирання. І, зауважте, не тільки під 9 травня. А тепер показуха і тільки один день у році. Позорники!», – пишуть люди.

Нагадаємо, Кернесу показали стан головної лікарні Харкова.

Як повідомляла Politeka, на Харківщині чиновники вирішили на карантині обзавестися клумбою за 190 тисяч.

Також Politeka писала, що на Харківщині чиновники вирішили розщедритися до 9 травня.