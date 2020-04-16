Злочинці довго ховалися від поліцейських

14 могил на Харківщині розікрали двоє зловмисників, поципивши та здавши на металобрухт залізні опори

Інцидент стався ще в березні, однак викрили злочинців тільки зараз, передає Politeka.net з посиланням на ГУ Нацполіції в Харківській області.

Про те, що з могили родичів невідомі вкрали металеву опору з-під надгробного каменю, правоохоронцям повідомила 40-річна мешканка Ізюма.

За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група та співробітники групи реагування відділу поліції. Правоохоронці встановили, що на кладовищі пошкоджено 14 могил, з яких невідомі викрали металеві опори.

В ході розшукових заходів поліцейські з'ясували, де знаходиться викрадений метал. Незабаром були встановлені й імена злочинців. Ними виявилися жителі Ізюмського району - 31-річна жінка та її 36-річний раніше судимий чоловік.

Розуміючи, що за скоєне можуть понести серйозне покарання, парочка постійно змінювала місця проживання. 15 квітня поліцейські вийшли на злочинців, які ховалися від правоохоронців у сусідньому селі.

За вандалізм їм загрожує ув'язнення на термін до семи років за ґратами.

Раніше ми розповідали, що на Одещині у селищі Шеряєво хулігани розгромили пам'ятник, встановлений на честь героїв-ліквідаторів та жертв Чорнобильської трагедії. Копи оперативно обстежили місце події і завдяки зібраним речовим доказам швидко встановили особу хулігана. Як з'ясувалося, ним виявився 29-річний місцевий житель.

Вандал зізнався у скоєному, проте пояснити свій вчинок не зміг, бо був у стані алкогольного сп'яніння.

У поліції зазначили, що за даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею хуліганство. Винному загрожує до 1 700 гривень штрафу або навіть обмеження волі.

Нагадаємо, вандали облюбували порожнє метро в Харкові.

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