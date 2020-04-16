14 могил на Харківщині розікрали двоє зловмисників, поципивши та здавши на металобрухт залізні опори
Інцидент стався ще в березні, однак викрили злочинців тільки зараз, передає Politeka.net з посиланням на ГУ Нацполіції в Харківській області.
Про те, що з могили родичів невідомі вкрали металеву опору з-під надгробного каменю, правоохоронцям повідомила 40-річна мешканка Ізюма.
За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група та співробітники групи реагування відділу поліції. Правоохоронці встановили, що на кладовищі пошкоджено 14 могил, з яких невідомі викрали металеві опори.
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В ході розшукових заходів поліцейські з'ясували, де знаходиться викрадений метал. Незабаром були встановлені й імена злочинців. Ними виявилися жителі Ізюмського району - 31-річна жінка та її 36-річний раніше судимий чоловік.
Розуміючи, що за скоєне можуть понести серйозне покарання, парочка постійно змінювала місця проживання. 15 квітня поліцейські вийшли на злочинців, які ховалися від правоохоронців у сусідньому селі.
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