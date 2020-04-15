71-річна мешканка села Високопілля Валківського району на Харківщині, яка померла від китайського вірусу, торгувала свічками в місцевій церкві

Про це на брифінгу заявив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, передає Politeka.net.

Губернатор підкреслив, що кількість громадян, з якими контактувала носій COVID-19, встановлюється, проте вже можна говорити, що це велика кількість людей.

Зараз на в'їзд і виїзд у село ввели обмеження.

«Цей населений пункт на сьогоднішній день перекритий. Чому? Тому що ми знаємо, що ця бабуся перебувала на вихідних у церкві, і вона займалася продажем церковних свічок. Тому кількість людей, з якими вона контактувала, може бути і, ймовірно, дуже великою», – пояснив Кучер.

Зараз у Високопілля відправлені спеціальні бригади, які відбирають зразки матеріалів для проведення аналізів на коронавірус. Жителів села, особливо тих, хто старше 60 років, попросили не виходити на вулицю, щоб не заразитися.

Як відомо, пенсіонерку госпіталізували 9 квітня в Валківську центральну районну лікарню. За словами головного лікаря медзакладу Богдана Носатова, у жінки була температура 37,2, без задухи.

«Ми не підозрювали взагалі до моменту, поки не отримали результати ПЛР-тесту. Вона не йшла клінічно як коронавірусна. Вона поступила з підозрою на пневмонію. Пневмонія підтвердилася. Два експрес-тести зробили з перервою в чотири дні. Всі були негативні. Потім відправили в нашу лабораторію в Харкові. Температура не піднялася, але у неї з'явилася задуха. Вона лежала в окремому боксі. Її підключили до апарату ШВЛ у неділю, а 13 числа вона померла», – розповів доктор журналістам.

Станом на ранок 15 квітня на Харківщині було підтверджено 25 випадків зараження китайським вірусом, причому 11 з них – за останню добу.

Нагадаємо, епідемія почала косити харківських військових.

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