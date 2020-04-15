Карантин перетворив жваві вулиці Харкова в декорації до фільмів про землю без людей

У Кабінеті міністрів натякнули, що карантин, який триває вже кілька тижнів, після 24 квітня буде продовжений, передає Politeka.net.

Головна причина такого прогнозу – стійке зростання кількості хворих по країні, що робить неможливим реалізацію плану по виходу з карантину вже через тиждень.

Подібні новини не потішили українців, які заточені у чотирьох стінах, не можуть без наслідків навіть погуляти в парку. Як відомо, після посилення умов карантину за прогулянку компанією можна заробити величезний штраф, а про те, щоб з'явитися на вулиці без маски, і мови бути не може.

Як же виглядає зараз Харків без людей, показало видання «Накипіло», знявши порожні вулиці й осиротілі улюблені місця відпочинку городян з висоти пташиного польоту.

На фото можна побачити лише кілька людей, які поспішають у справах, а вулиці, проспекти і парки вражають порожнечею, чого раніше й уявити собі неможливо було, враховуючи пору року.

Раніше ми розповідали про те, що міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, коли в Харкові запрацює метрополітен.

За його словами, це відбудеться не раніше травня, але, найімовірніше, запуск відбудеться в червні-липні, тобто у той період, коли буде спостерігатися стійка тенденція до зниження виявлення нових випадків зараження китайським вірусом.

Нагадаємо, поліція взялася за злісних порушників карантину на Харківщині.

Як повідомляла Politeka, харків'яни здивували нестандартним захистом від вірусу.

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