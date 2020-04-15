Жителі Харкова ламають голову над тим, у скільки обійдуться продукти на Пасху, що суттєво подорожчали через паніку у зв'язку з карантином

Що буде з цінами на їжу в осяжному майбутньому, розбиралися журналісти видання «Вечірній Харків».

Як відомо, після введення карантину налякані люди скуповували продукти у величезних кількостях, побоюючись майбутнього голоду і безгрошів'я. В результаті підскочила в ціні гречка з 22 до 36 гривень за кілограм, часник – до 170-190 грн, лимони – до 120 грн та інше.

Кошик, в якому по кілограму картоплі, макаронів, гречки і десяток яєць, обійдеться в 90 гривень, хоча ще місяць тому вона коштувала б на третину дешевше.

Щоб трохи остудити запал власників мереж супермаркетів, харків'яни запустили в соцмережах флешмоб: «Не купувати за такою ціною».

Економісти все пояснюють просто: паніка дала хороший привід заробити, тому ні торгові мережі, ні виробники, ні постачальники не упустять можливості нагрітися на цьому.

За словами президента ГО «Український аналітичний центр», економічного експерта Олександра Охріменка, найбільше додали в ціні саме ті позиції, які так активно скуповувалися городянами: крупа, сіль, макарони, цукор. Тепер у магазини завезли нову партію цих товарів і продають їх за більш високими цінами.

Напередодні Великодня харків'яни з тривогою чекають чергового подорожчання, однак Охріменко радить не панікувати.

«Ціни не тільки не виростуть – вони впадуть. Все, що могло подорожчати, вже подорожчало. Далі ціни піднімати вже нікуди», – пояснив він і додав, що ажіотажу на продукти не буде ще і тому, що більшість людей в цьому році святкуватимуть Великдень вдома.

Крім того, підкреслює експерт, громадяни понабирали яєць і масла з таким запасом, що вистачить не тільки на свято, але й на потім. Ну й нарешті у багатьох громадян уже просто немає можливості купувати, тому що гроші закінчилися.

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