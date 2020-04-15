Жители Харькова ломают голову над тем, во сколько обойдутся продукты на Пасху, существенно подорожавшие из-за паники в связи с карантином

Что будет с ценами на еду в обозримом будущем, разбирались журналисты издания «Вечерний Харьков».

Как известно, после введения карантина напуганные люди скупали продукты в огромных количествах, опасаясь грядущего голода и безденежья. В результате гречка подскочила в цене с 22 до 36 гривен за килограмм, чеснок – до 170-190 грн, лимоны – до 120 грн и другое.

Корзина, в которой по килограмму картофеля, макарон, гречки и десяток яиц, обойдется в 90 гривен, хотя еще месяц назад она стоила бы на треть дешевле.

Чтобы немного остудить пыл собственников сетей супермаркетов, харьковчане запустили в соцсетях флешмоб: «Не покупать по такой цене».

Экономисты все объясняют просто: паника дала хороший повод подзаработать, поэтому ни торговые сети, ни производители, ни поставщики не упустят возможности нагреться на этом.

По словам президента ОО «Украинский аналитический центр», экономического эксперта Александра Охрименко, больше всего прибавили в цене именно те позиции, которые так активно скупались горожанами: крупа, соль, макароны, сахар. Теперь в магазины завезли новую партию этих товаров и продают их по более высоким ценам.

Накануне Пасхи харьковчане с тревогой ждут очередного подорожания, однако Охрименко советует не паниковать.

«Цены не только не вырастут – они упадут. Все, что могло подорожать, уже подорожало. Дальше цены поднимать уже некуда», – пояснил он и добавил, что ажиотажа на продукты не будет еще и потому, что большинство людей в этом году будут праздновать Пасху дома.

Кроме того, подчеркивает эксперт, граждане понабирали яиц и масла с таким запасом, что хватит не только на праздник, но и на потом. Ну и наконец, у многих граждан уже просто нет возможности покупать, потому что деньги закончились.

Напомним, священники рассказали, как харьковчане будут святить куличи на Пасху.

Как сообщала Politeka, харьковские священники решили ударить по эпидемии.

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