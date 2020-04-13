Новий спосіб дезінфекції вулиць в умовах епідемії китайського вірусу придумали і продемонстрували в ХПІ

Вчені Навчально-наукового інституту енергетики, електроніки та електромеханіки ХПІ розробили аерозольний генератор для санітарної очистки приміщень і територій університетського кампусу, повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію прес-служби вишу.

Нова технологія дозволяє розподіляти рідину для санітарної обробки по всьому периметру території у вигляді туману.

За словами творців установки, апарат за продуктивностю перевищує світові аналоги. Вони підкреслили, що полив звичайними дезінфекторами приводить до перевитрати води, а обробка ручними засобами забирає багато часу. Саме тому було вирішено застосувати аерозольний генератор, який спочатку створювався для маскування військової техніки.

«Досвід розвинених країн світу показує, що ефективна дезинфекція забезпечується у разі, коли антисептичний засіб розпилюється у вигляді туману і заповнює всі щілини, а рідина осідає на поверхні навіть у важкодоступних місцях. Наша технологія дозволяє економити час і засіб під час знезараження території. Пристрій може розпилювати у вигляді туману понад 600 літрів дезінфектора в годину, і таким чином обробити за цей час понад 3000 квадратних метрів», – розповіли в ХПІ.

Раніше ми розповідали про те, що вулиці Харкова в період карантину почали обробляти хлорвмісними засобами. Дві машини, які дезінфікували одну з вулиць міста, зафіксували на камеру, і незабаром запис з'явився в мережі.

За інформацією міської влади, такі дії спрямовані на те, щоб перешкоджати поширенню коронавіруса, вони застосовуються в багатьох містах. Крім того, комунальники проводять дезінфекцію під'їздів, дитячих майданчиків, тротуарів і так далі.

Проте харків'яни на відео відреагували з відомою часткою сарказму. Чимало коментаторів були впевнені, що такі заходи ніякої користі не принесуть, зате дозволять «розпиляти бабло».

Нагадаємо, харків'яни обійшли заборони карантину і влаштували яскраві гуляння з феєрверком.

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