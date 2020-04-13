Новый способ дезинфекции улиц в условиях эпидемии китайского вируса придумали и продемонстрировали в ХПИ

Ученые Учебно-научного института энергетики, электроники и электромеханики ХПИ разработали аэрозольный генератор для санитарной очистки помещений и территорий университетского кампуса, сообщает Politeka.net со ссылкой на информацию пресс-службы вуза.

Новая технология позволяет распределять жидкость для санитарной обработки по всему периметру территории в виде тумана.

По словам создателей установки, аппарат по производительности превышает мировые аналоги. Они подчеркнули, что полив обычными дезинфекторами приводит к перерасходу воды, а обработка ручными средствами отнимает много времени. Именно потому было решено применить аэрозольный генератор, который первоначально создавался для маскировки военной техники.

«Опыт развитых стран мира показывает, что эффективная дезинфекция обеспечивается в случае, когда антисептическое средство распыляется в виде тумана и заполняет все щели, а жидкость оседает на поверхности даже в труднодоступных местах. Наша технология позволяет экономить время и средство во время обеззараживания территории. Устройство может распылять в виде тумана более 600 литров дезинфектора в час, и таким образом обработать за это время более 3000 квадратных метров», – рассказали в ХПИ.

Ранее мы рассказывали о том, что улицы Харькова в период карантина начали обрабатывать хлорсодержащими средствами. Две машины, которые дезинфицировали одну из улиц города, зафиксировали на камеру,, и вскоре запись появилась в сети.

По информации городской власти, такие действия направлены на то, чтобы препятствовать распространению коронавируса, они применяются во многих городах. Кроме того, коммунальщики проводят дезинфекцию подъездов и детских площадок, тротуаров и так далее.

Однако харьковчане на видео отреагировали с известной долей сарказма. Немало комментаторов были уверены, что такие меры никакого толку не принесут, зато позволят «распилить бабло».

Напомним, харьковчане обошли запреты карантина и устроили яркие гуляния с фейерверком.

Как сообщала Politeka, карантин продолжается: сколько украинцы протянут без работы, "Денег не хватит даже на...".

Также Politeka писала, что пневмония забрала десятки жизней на Харьковщине.