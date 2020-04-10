Поки харків'яни змушені сидіти на карантині, в місті щосили буяє весна

Зараз зацвіли магнолії, і цю красу на своїй сторінці в соцмережі показав відомий харківський фотограф Василь Голосний.

Він уточнив, що, у зв'язку з карантином, деякі місця недоступні для зйомки.

«Зазвичай власники чіпляють таблички про карантин на двері своїх закладів, а не на шматок міського схилу, але не в цьому випадку) В парку Горького поки все нормально. Сидіти не можна, проходити по парку можна», – зазначив він у публікації.

На знімках – дерева, що цвітуть у саду Шевченка, парку Горького і навпроти одного із закладів на початку Полтавського шляху.

Зазначимо, що карантин в деякій мірі, пішов магноліям на користь. Наприклад, у минулому році натовпи охочих сфотографуватися серед квітучих гілок обламували рослини, і це свавілля навіть потрапило на відео, викликавши щире обурення адекватної частини жителів міста.

Ну и нахрена ломать дерево... 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ Gepostet von Харьков LIVE am Sonntag, 5. Mai 2019

Як зазначив у коментарі виданню NewsRoom директор ботанічного саду ХНУ ім. В. Н. Каразіна Олександр Альохін, початок квітня – типовий час для цвітіння деяких видів магнолії. Однак на цю красу чекає серйозне випробування, оскільки на вихідних синоптики прогнозують заморозки до мінус п'яти градусів.

«Для розквітлих бутонів заморозки представляють загрозу. Вони можуть потемніти, а через деякий час і зовсім обсипатися. Температуру в +1 вони ще можуть витримати, а от з «мінусом» впораються навряд чи. На подальше цвітіння закритих бутонів короткочасне зниження температури, швидше за все, не вплине», — пояснив він.

Нагадаємо, весняний Харків потонув у красі: цвіте і пахне.

Як повідомляла Polieka, любителям ефектних селфи показали нову локацію в Харкові.

Також Politeka писала, що у центрі Харкова зацвіли сакури.